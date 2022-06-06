Son Dakika, Emekliye Müjdeli Haber, 23.000 TL Ödeme Bugün Başladı

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada özellikle acil ihtiyacı olan kişilerin banka üzerinden maaş alması durumunda gelir belgesiz olarak verilecek olan kredi limitleri 23000 TL'ye kadar uzatıldı. Haziran ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler için verilecek olan bu kampanyalarda hem kamu bankaları hem özel bankalar hemde faizsiz kredi veren katılım bankaları üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 23000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacağınız bu kampanyada 36 ay vadeye kadar en yüksek limitli ödeme tablosu oluşturabilecek taksit ödemelerinde ise 3 ayda bir ödeme yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 23000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak başvurularını gerçekleştirebileceği bu kredi kampanyalarına katılmak için bankanın internet sitesine giriş yapabilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilir.,

Ziraat Bankası, mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar şubelere gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi, ayrıca bankanın kredi ve kredi kartı başvurularında mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, mobil uygulamasına başvuru yaparak, kredi onayı alacak olan vatandaşlar, aynı dakika içerisinde onaylanan tutarı, kendi hesabına yatırabilir ve en yakın banka şubesinden veya Ziraat Bankası ATMsinden çekebileceği gibi başka bir hesabı da iban vasıtasıyla gönderebilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli, başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bankadan maaş alması gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilere hızlı bir şekilde katılabiliyor. Cep telefonunuzun üzerinden mobil uygulamayı indirerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar, bankadan maaş alıyor olması durumunda en yakın Garanti Bankası şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilecektir ve kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz onay alabilecektir.

Denizbank

Emekliler için kampanya başlatan Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 23000 TL'ye kadar SMS ile kredi onay vereceğini açıkladı. Emekli maaşını bu bankadan alıyorsunuz ve daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yaptıysanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. gönderilecek mesaj sonrasında acil ihtiyacı olan vatandaşlara 23000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yapacak ve hatta kredi notu yüksek olan kişilere 55000 TL'ye kadar değerlendirme yapılacaktır. Onay almış olmanız durumunda ise en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabileceksiniz. Denizbank ayrıca, hesabı olan vatandaşlar ise internet bankacılığını kullanmaları durumunda, şubelere gitmeden işlem yaparak, düşük faizli Masrafsız gelir belgesiz, krediye mobil uygulama üzerinden de hızlı bir şekilde veriyor.