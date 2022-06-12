Son dakika! Emekliye müjdeler bitmeyecek, Hesabı olan emekli 30 bin TL alacak

Emekli olan vatandaşlara Müjdeli Haber Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden verildi. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ödemeler alabileceğimiz bu nakit kampanyasında 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan emekliler için de ayrı bir şekilde duyuru yapan bu kurum üzerinden emekli maaşınızı taşımanız durumunda yüksek limitli krediler kullanmanız mümkün olmaktadır.

Devlet bankaları üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikli olarak maaş müşterisi olmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak Kredi kullanacak olan emeklilere şartlar uygun olması durumunda hemen işlem yapılarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ortak yapılan bu Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca bankaların mobil uygulamalarını kullanarak da istedikleri zaman kredi imkânından faydalanabiliyorlar. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bankalar üzerinden almış oldukları krediler ile birlikte diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için boş transferlere de yapılmaktadır. 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasına katılarak yüksek limitli kredi almak istiyorsa emekli maaşını banka şubelerine taşıyarak şubeler üzerinden başvuru yapabilir.

PTT üzerinden verilen emekli kredisi kampanyasında ise Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak onay alma imkanınız bulunmaktadır. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderin. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli krediler ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatıracaksınız. PTT kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi onayı alan vatandaşlara banka şubeleri üzerinden hemen işlem yaparak Kredi imkanı sunmaktadır. PTT şubelerine giderek emekli maaşınızı bu bankaya taşımak istediğinizi söylerseniz sizlere hemen kredi başvurusu yaptırılmıyor. PTT üzerinden almış olduğunuz ilk emekli maaşı sonrasında başvurunuz gerçekleştirmeniz için sizlere fırsat verilmektedir.