Son Dakika Emekliye Müjde, Yarın Başlayacak olan 2.100 TL Ödemeler Belli Oldu, Hesaplarınızı Kontrol Edin

Emekli olan kişilere son dakika haberi geldi. 2.100 TL’ye kadar yarından itibaren ödeme alabileceksiniz. Bunun için başvuru yapacağınız bankadan emekli maaşı almanız yeterli olacak. Emekli olan kişilere 2.100 TL ödemeler nasıl yapılacak oldukça merak edilen bir konu. Hem emekli promosyonu alabilecek hem de emekli maaş hesabınıza karşı bir nakit avans limiti açabileceksiniz. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar bu sistem için sizlere destek verecek.

Ziraat Bankası 2.100 TL Ödeme

Emekli olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında gelen, Ziraat Bankası: Uygun emekli kampanyaları yapmaya devam ediyor. Banka emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 2.100 TL ödeme yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası 2.100 TL ödemeleri yapacak olan emeklilerin, maaşlarına göre destek verecek. 1500 TL’ye kadar emekli maaşı alan kişilere, 500 TL emekli promosyonu ödenecek. 500 TL’de bu kişiler, nakit avans alarak toplamda 1500 TL maaş için 1000 TL ödeme alabilecekler. 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alan kişiler ise, 650 TL emekli promosyonu alırken, 1000 TL nakit avans alabilecekler. Toplamda bu maaşı alan kişiler 1650 TL ödeme almış olacak.

Bankadan emekli maaşı 2500 TL üzerinde alan kişiler ise, Ziraat Bankası üzerinden 750 TL emekli promosyonu alırken, 1350 TL’de nakit avans alarak 2100 TL ödeme alabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kampanyanın aynısı diğer kamu bankalarından da yapılacak.

Halkbank ve Vakıfbank’tan 2.100 TL Ödeme

Kamu bankası olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 2.100 TL ödeme alacak kişilerde emekli maaşlarını bu bankalardan alması şartı vardır. Emekli maaşınız bu bankalarda ise 1500 TL’ye kadar maaş alıyorsanız, 1000 TL ödeme alabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden verilen nakit destek kampanyaları gibi 2500 TL ve üzerinde maaş alan kişiler, 2100 TL ödeme alabileceklerdir. Bu ödemelerin 750 TL’si emekli promosyonu olacak. Diğer ödemeler ise sizin kredi notunuza göre verilecek olan nakit avans limiti olacak.

Emekli olan kişilere maaşlarını kamu bankalarına taşımaları durumunda, 2100 TL ödeme haricinde ayrıca bankanın yapmış olduğu diğer emekli kampanyalarına da katılabilecekler. EFT ve havale gönderim ücretsiz olacak, kredi kartı alacak emekliler de aidatsız kredi kartı alacak. Ayrıca bankalardan kredi kullanacak kişilere de 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı tanınacak. Şartlara uygun olursanız, hemen kredinizi kullanabileceksiniz.