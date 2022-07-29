Son dakika emekliye müjde: Emekli maaşını alan kişilere 20.000 TL destek ödemesi 30 gün sürecek

Emekli maaşı alan vatandaşlar için 20000 TL'ye kadar destek ödemesi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Hem kamu bankaları, hemde özel bankalar tarafından yapılacak olan bu kampanyada özellikle faizsiz kredi kullanmak isteyen kişilere katılım bankaları üzerinden de destek verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 20000 tl kadar ödeme verecek olan bankalar kendi bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara gelir belgesiz ve özellikle kredi puanı düşük olması durumunda da kredi onayı verecektir.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

Kamu bankaları olan ve emekli vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 20000 TL'ye kadar destek ödemesi vereceği kredi kampanyalarını duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, 20000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde 36 ay vadeli olarak kredi başvurusunu banka internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu dolduran, emeklilere vermektedir. Sizlere en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte de kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Akbank, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşları, nakit imkanı sunması durumunda, ayrıca, 750 TL emekli promosyonu ile birlikte onbin tehlikeye varan kredili mevduat hesabı başvurusu yapma imkanı sunmaktadır.

FAİZSİZ EMEKLİ KREDİSİ

Bankalar üzerinden faizsiz olarak Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara katılım bankaları hizmet vermektedir. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden yapılan duyuruda, 20000 TL ödeme almak isteyen emeklilere banka şubelerine gelip maaş taşımaları durumunda kredi imkanı sağlanmaktadır. Sizlerde emekli maaşınızı katılım bankaları üzerinden alıyorsanız, 36 ay vadeli olarak verilecek. 20000 TL kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve hesabınıza hızlı birşekilde ödeme olarak 36 ay vadeli kar payı oranlarıyla kredi kullanabilirsiniz.