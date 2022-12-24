Son dakika: Emekliye müjde! 2.200 TL yılbaşı ikramiyesi hesaplara yatıyor

Son dakika: 2.200 TL yılbaşı ikramiyesi hesaplara yatıyor. Emekliye müjde! Emeklilere yeni yıla girmeden dahi şartsız bir şekilde 2 bin 200 TL verileceği duyuruldu. Bu kapsamda yapılacak olan zamdan bağımsız bir şekilde 2 bin 200 TL’nin hesaplara yatırılacağı belirtiliyor. 2022’nin son günlerine yaklaştıkça Ocak ayına ait yapılacak olan zam araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda şarta gerek kalmadan yatırılan ek ödeme 2 bin 200 TL emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Şartsız 2200 TL Ek Ödeme

SSK, emekli sandığı ve bağ kur emeklilere ödemeler yapıyor. Bayramlarda yapılan ödeme her bayram öncesi 1100 TL olarak veriliyor. Bu doğrultuda 2023 dini bayramlar takviminin de yayınlanmasının ardından yapılacak olan ödemelerin 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı dışında 28 Haziran- 1 Temmuz arasındaki Kurban Bayramı için de ödemelerin bu tarihlerde yatırılması bekleniyor.

Emekli İkramiyesinden Kimler Yararlanır?

SGK’dan yaşlılık, ölüm aylığı ya da vazife malullüğü gibi sürekli iş görmezlik gerili alanlar ikramiyeden faydalanabilir. Aynı zamanda SGK’dan aylık alan, şehit yakınları, gaziler ve güvenlik koruyucuları da ikramiyeden faydalanabilir. Ödemeler emekliler için 1100 iken 2023 itibari ile ne kadar olacağı bilinmemektedir. Bu kapsamda artacak maaş oranı ile birlikte artacağı bekleniyor. Aralık enflasyonunun ardından ikramiye ödemeleri için hesaplara yatma bekleniyor.

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