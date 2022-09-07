Son Dakika: Emekliye 8600 TL Ödeme Geliyor! Bankalar Sıraya Girdi Bu Sefer Emeklilerin Başvuru Yapmasını İstiyor

Emekli olan vatandaşlar için yapılan son kampanyalarda özellikle promosyon dikkat çekiyor. Promosyon haricinde de bankalardan emekli maaş hesabınız üzerinden 8600 TL'ye kadar nakit alabileceksiniz. 8600 TL emekli ödemesi almak istiyorsanız, başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere ödemeler gelecek ve bu ödemeler ile birlikte de kredili mevduat hesabı ile artı para kullanacaksınız. Emekli maaş hesabınız üzerinden verilecek bu ödemelerde özellikle maaş müşterileri daha önce artı para almadıysa başvuru yaparak bankalardan daha yüksek limitlerde de 12 ay vade ile geri ödeyeceği kampanyayı yapabilmektedirler.

EMEKLİYE ÖDEME VEREN BANKALAR

Emekli maaşı alan kişiler özellikle kamu bankaları üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden nakit almak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak nakit kredi imkanı sağlanmaktadır.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler 3 ay ertelemeli bu nakit kampanyasına katılabilmek için bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirler. Ziraat Bankası başta olmak üzere Emekli maaş hesabınız bu bankalar üzerinde olması durumunda sizlere de hemen işlem yapılmaktadır.

Emekli maaşını Denizbank üzerinden alan kişiler ise KURTARAN hesap adıyla başvuru yapacaklardır. Emekli maaşınızı Denizbank üzerinden alıyorsanız KURTARAN yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak bu mesaj 3280 numarasına gönderilirdiği takdirde nakit başvurusu yapmış olacaksınız.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan kişiler ise bankadan hemen başvuru yapabilecektir. Esnek hesap adıyla verilen ve emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere sunulacak olan bu kredilerde 36 ay vadeli kredi ve esnek hesap 10.000 TL'ye kadar ödenmektedir. 10.000 TL üzerinde nakit ihtiyacı olan kişiler ise bankadan kredi başvurusu yapabileceklerdir.