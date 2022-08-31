Son Dakika: Emekliye 8400 TL Ödeme Haberi Verildi! Emekli Maaşını ATM'den Alan Herkes Alacak!

Emekli maaşı alan kişiler 8400 TL ödeme almak istiyorsa yeni bir haber verildi. Nakit ihtiyacı olan emekliye 8400 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankaların listesi yayımlandı. Bu bankalar üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurunuzu yaparak sizlerde 36 ay vadeye kadar ödenecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Düşük limitler haricinde bankalar sizlerde daha yüksek limitlerde de krediler vermektedir. Emekli olan kişiler için verilecek olan 8400 TL ödeme kredi notuna bakmadan vatandaşların hesaplarına yatırılacaktır.

ZİRAAT BANKASI 8400 TL ÖDEME HABERİ!

Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler 8400 TL ödeme almak için başvuru yapması gerekmektedir. Bankadan kredi başvurusu yapmak isteyenlere 8400 TL'ye kadar kredi verilmektedir. Başvuru için şubelere gidebilir veya bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası 8400 TL ödeme almak isteyenlere yapılacak olan bu kampanyalarda şartlara uygun olan herkes başvurusunu yaptıktan hemen sonra hesaplarına 36 ay vadeye kadar ödeme alacaklardır.

GARANTİ BANKASI 8400 TL EMEKLİYE ÖDEME!

Garanti bankası üzerinden 8400 TL ödeme almak isteyenlerde bu bankanın yaptığı kampanyadan faydalanacak. Emekli maaş hesabınız bu banka üzerindeyse hemen başvurunuzu mobil uygulamadan yapabileceksiniz. İnternet şifresi ve müşteri numarası ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra 5 dakika içinde sonucunu öğreneceğiniz kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Garanti bankası şubelerinden de başvuru yapma imkanı sizlere sunuluyor.

AKBANK EMEKLİYE KREDİ

Akbank üzerinden de emekli maaşı alan kişiler 36 ay vadeye kadar bu bankadan hemen kredi alabiliyorlar. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli yapacağı bu kredi başvurusunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemesini yapabileceklerdir. Akbank direkt uygulaması üzerinden emekli maaşı alan kişiler daha yüksek limitlerde krediler kullanabileceklerdir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra sizlere 5 dakika içinde sonuç verilmektedir.