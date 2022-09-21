Son Dakika! Emekliye 77000 TL Borç Kapatma Kredisi Resmi Gazetede Yayımlandı

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni borç kapatma kredisinde 77000 TL'ye kadar nakit kredi, devlet destekli olarak sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte sadece kamu bankaları üzerinden verileceği açıklandı. Dün gece itibariyle Resmi Gazetede yayınlanan bu haber ile birlikte 77000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan emeklilerden, bazı şartlar istenmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte 77000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde nakit kredi imkanı sağlayarak, düşük faizlerle yüksek limitli kredi kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 77000 TL borç kapatma kredisi başvurusu

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa, 77000 TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredilerine hemen işlem yaparak katılabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde 77000 TL borç kapatma kredisi almanız durumunda sadece 24 ay vadeli ve güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için destek alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 77000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, 5 dakika içerisinde verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen kişilere de 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında 77000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları üzerinden verilecek olan borç kapatma kredilerinde düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sağlanacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında 77000 TL'ye kadar kredi almak isteyen tüm vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan kredileri hemen hesaplara yatırarak, kullanmanıza da olanak sağlayacaktır. Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak için 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlanmaktadır.