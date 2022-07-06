Son Dakika: Emekliye 7667 TL Ödeme Verilmeye Başladı! Hesaplara Yattı!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız kredili mevduat hesabı başvurusu ile birlikte ihtiyaç kredisi değil, bu partı para olarak hemen ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da 7667 TL ödemelerden hemen alabilmektedirler. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurusunu gerçekleştirmek isteyen emekliler, bu ödemeleri alabilmeleri için internet bankacılığı uygulamalarını da kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, 7667 TL ödeme alabilmeleri için başvuru yapmaları gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilmek için şartlara uygun olmanız durumunda sizlere internet bankacılığı uygulaması üzerinden artı para imkanı sunuluyor. 12 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu artı para imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen 12 ay vadeye kadar geri ödemesini yapabilecekleri, taksitli nakit avansın kendi emekli maaş hesapları üzerinde görebilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden başvurusunu gerçekleştirdikten sonra onay alacak olan vatandaşlar, bu şartlara uygun olmaları durumunda bu parayı hemen en yakın Ziraat Bankası ATM'si üzerinden hızlı bir şekilde çekebilmektedir.

Halkbank

Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, yapılacak olan kredili mevduat hesabı başvurusunu, müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya bankanın internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden yapabilmektedir. Halkbank internet sitesi üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında sizleri artı para olarak verilecek olan limitlerde maaşınıza göre belirlenecek olan bu limitin hızlı bir şekilde hesabınıza yüklenmektedir. Halkbank, kredili mevduat hesabı başvurusu haricinde ayrıca ihtiyaç kredisi imkanından da faydalanmak isteyen vatandaşlara kredi imkanından da faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Halkbank şubeleri üzerinden veya Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden emekli maaşı nasıl hesabı ile birlikte yüksek limitli krediler kullanabilir ve bu krediler ile diğer bankadaki olan tüm banka borçlarınızı tek bir yere ödeyerek kapatabilirsiniz.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa kendi emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri internet bankacılığı şifresini alabilir. 7 gün 24 saat işlem yapabilir.