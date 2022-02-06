Son Dakika: Emekliye 5350 TL Ödeme Yapılacak, 3 Banka Birleşti. Nakit ihtiyacı olan emekliler için 5350 TL ödemeleri kamu bankaları ve özel bankaları tarafından emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. SGK üzerinden emekli maaşı alan kişilerin kullanabilecekleri bu nakit avans limitlerinde daha önce 2.500 TL'ye kadar Onay veriliyordu. Kamu bankaları ve özel bankaları yapmış oldukları yeni kampanya duyurusunda artık artı para kullanmak isteyen emeklilere 5 bin 350 TL'ye kadar ödeme yapacaklarını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hangi bankadan maaş alıyorsanız şubelere gitmeden de isterseniz müşteri hizmetleri numarasından isterseniz de internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç için nakit başvurusunda bulunabileceksiniz.

Ziraat Bankası 5350 TL emekli ödemesi

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusu sonrasında vatandaşlara 5350 TL'ye kadar emekli ödemesi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişiler Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bu bankadaki emekli maaşı hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi aracılığı ile birlikte 5350 TL Ek ödeme alabilecek.

Başvuru yapmak isteyen emeklilerin emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması gerekiyor. Alacağınız 5350 TL ödeme ise size artı para olarak kendi emekli maaşı hesabınıza yatacaktır. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar banka şubelerinden veya internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilir.

Denizbank emekliye ödeme ayırdı

Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlar emekli maaşları Bu bankada ise kendi hesapları üzerinden alacakları + parayı istedikleri zaman kullanabiliyor. Banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kurtaran Hesap adı altında bu parayı alabilecekler. Denizbank üzerinde hesabınız varsa DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak kurtaran Hesap başvurusu yapabilir ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz emekli olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa da yine mobil uygulama üzerinden giriş yaparak ihtiyaç kredisi de alabilecek.

DenizBank kurtaran Hesap başvurusu yapmak için ayrıca sms ile de başvuru yapabiliyorsunuz. Sms ile kurtaran Hesap başvurusu yapmak için cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin.