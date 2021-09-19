Son Dakika: Emekliye 2.300 TL Ödeme, hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın

Emekliye 2300 TL ödeme verilecek. Emekli olan kişilere son dakika kampanyası yapan kamu bankaları ve özel bankaları 2300 tl ye kadar hemen hesaplarına artı para olarak bu parayı yatıracak. 2300 TL alabilmeniz için emekli olmanız ve emekli maaşım az olduğu banka üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. emekli olan kişiler özellikle daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanma duysa 2300 TL artı para haricinde yüksek limitli ihtiyaç kredisi gibi kredilerde kullanabilecek. son dakika yapılan ve emekliye olarak özel verilen kredi kampanyasına katılacak olan kişiler bankalar üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile başvuru yapabiliyor.

Halkbank 2300 TL emekli ödemesi...

Son zamanlarda özellikle emekli olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Halkbank kendi bankası'ndan emekli maaşı alan veya kendi bankasına emekli maaşını taşıyan kişilere 2300 lira ödeme yapıyor. 2300 tl ye kadar ödeme almak isteyenler bankanın mobil uygulamasına girerek buradan başvuru yapabilir ve sonucunu hemen görebilir. Halkbank üzerinden 2 bin 300 TL'ye kadar emekli ödemesi yapacak olan kişiler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli Kredi derde kullanabiliyorlar. Halkbank emekli kredisi adı altında verilen ve bu ödeme tabloları ile müşterilere sunulan emekli kredisinde işlem yapacak olan kişiler 200 bin TL'ye kadar hemen sonuç alabiliyor.

Garanti Bankası 2300 TL emekli ödemesi...

emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız emekli ödemesi olarak 2.300 TL artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen sonuç alabilir ve bu sonuca göre de 2300 TL emekli kredisi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı almayan kişiler ise Kredi notuna göre bu şekilde artı para başvurusunda bulunabiliyor.