Son Dakika: Emekliye 1500 TL Zamlı Ödeme Yapılacak

Emekliye 1500 TL zam geldi. Emekliye 1500 TL zam haberi ile birlikte emekli olan kişiler bu parayı nasıl alabilecekler merak konusu oldu. Son dakika haberine göre emekli olan kişilere daha önce verilen nakit avans limitlerinde 1500 TL'ye kadar zam geldi. Daha önce 1500 TL'ye kadar verilen nakit avans limitleri şimdilerde ise artık 3 bin TL'ye kadar bankalar tarafından verilmektedir.

1500 TL kadar zam getirilen bu kampanyada başvuru yapan emekliler hesaplarına artı para olarak acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri 3000 TL'yi hemen yatırabileceklerdir. Sizlerde emekli maaşı aldığımız banka üzerinden bu destek parasına başvurunuzu istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı üzerinden yapılan başvurularda onay olan kişiler artı para olarak hemen hesaplarına bu parayı yatıracaklardır.

Vakıfbank artı para başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan kişilere Vakıfbank hızlı bir şekilde kredi ve nakit avans imkanı sağlıyor. Özellikle daha önce bu banka üzerinden 1500 TL'ye kadar nakit avans alan ve düzenli ödemeler yapan kişiler internet üzerinden başvuru yaparak 3000 tl ye kadar nakit avans başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank mobil uygulamasına girerek emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden bu başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat bankası'ndan 1500 TL artı para

Ziraat Bankası emekli maaşı alan kendi müşterilerine 3000 TL'ye kadar artık para veriyor. Daha önce 1500 TL ye kadar verilen bu artı para şimdilerde ise 3000 tl ye kadar hızlı bir şekilde veriliyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek başvurunuzu yapabilir onaylanan parayı da hemen hesabınıza atabilirsiniz.

Garanti bankası'ndan 3000 TL ve üzerinde artı para

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilerde artı para başvurusunu yapabiliyorlar. 3000 TL ve üzerinde artı para başvurusu yapmak istiyorsanız Garanti Bankası şubelerine gidebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Banka hesabı olan kişilerin almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Garanti Bankası mobil uygulamasına girerek buradan başvurularını gerçekleştirebilirler. 3000 TL'ye kadar verilecek olan artı para hizmetinde emekli maaşı aldığınız hesap üzerine artı para olarak yükleme yapılacaktır.