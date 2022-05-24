Son Dakika: Emekliye 11.000 TL Ödeme İçin Haber Verildi, Hangi Emekli Nasıl Alacak Listelendi!

Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyada, emekli maaş hesabınız üzerinden 11000 TL ödeme alabileceksiniz. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler internet bankacılık'ları üzerinden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Daha önce çalışmış olduğunuz, bankalar üzerinden sıkıntınız yoksa aşağıdaki bankalardan hızlı bir şekilde başvuru yaparak, 11000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veya Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini almak istiyorlarsa bankadan emekli maaşı hesabı olması gerekiyor. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı hesabı üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Halkbank

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, Halkbank, internet bankacılığını kullanarak hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden kredi alabiliyor. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar emekli kredisi, kullanabileceğiniz, Halkbank'a en yakın banka şubesinden sadece kimlikle işlem yapmaktadır.

Akbank

Özel bankalar arasında kredi kullanacağınıza Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara internet bankacılığı üzerinden emekli kredisi veriyor. 11000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde başvuru yapacağınız bu kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusu yapmanız mümkün. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.