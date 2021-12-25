Son Dakika: Emeklilerin beklediği haber geldi! 3.000 TL’niz Hesabınıza Yatmış Olabilir!

Emeklilerin beklemiş olduğu müjdeli haber sonunda geldi. Hesaplarınızı kontrol edin uyarısı geldi. 3.000 TL’niz hesabınıza yatmış olabilir dendi.

Emekliler için müjdeli haber verildi. Hesaplarınıza 3.000 TL’niz yatmış olabilir. Emeklilerin hesaplarına 3.000 TL yatmış olma ihtimali var, hesaplara bakılması gerek. Ekonomik sorun ve zamlar sonrası emekli vatandaşlarımız özellikle kamu bankalarının emekli vatandaşlar için yaptığı özel kampanyaları takip etmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlarımıza verilecek olan nakit kredi kampanyası içinde emekli maaşını alış olduğu ve almaya devam ettiği bankadan 3.000 TL’ye kadar ödeme alabileceksiniz.

Verilmesi planlanan 3.000 TL’lik ödeme ve para şeklinde emekli maaşları hesaplarına yatmış olacak ve bu tutarı aslında kredi olarak kullanmamış olacaksınız. Vatandaşın ihtiyaç hallerinde 3.000 TL’yi çekebilecek ve bu parayı 12 ay taksitle avans biçiminde kullanabilecek. Emekli kişiler 3.000 TL’lik ödemenin alınıp alınmadığını kontrol edebilmek için bankaya başvurmaları gerekecek.

Ayrıca başvurmuş olduğunuz bankanın mobil bankacılığı üzerinden de onay durumunu kontrol edebilirsiniz.

Devlet Bankalarının Başında Gelen Ziraat Bankası Vatandaşa 3.000 TL Ödeme Gerçekleştireceğini Açıkladı!

Ziraat Bankası emeklilere yapmış olduğu kampanyalar ile son zamanlarda oldukça fazla başvuru almaya başladı. Kamu bankası olan Ziraat Bankası emekli vatandaşlarımızın oldukça sık tercih ettiği bankalardan biri haline gelmiştir. Ziraat Bankası’ndan 3.000 TL alabilmek için emekli maaşlarınız üzerinden mobil bankacılık ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinin numarasından veya banka şubelerinden bu kampanyaya başvurabilirsiniz.

Ayriyeten başvuracağınız bankanın mobil bankacılığı sayesinde onay durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Vakıfbank Emekli Vatandaşlarımız İçin 3.000 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu!

Vakıfbank geçtiğimiz günlerde emekli olan vatandaşlarımız için 3.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Emeklilere 3.000 TL ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Vakıfbank üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlar ve bankanın resmî web sitesine giriş yapıp ardından internet şifresi ile kredili mevzuat hesabı açan herkes 3.000 TL alabilecek. Bunun yanında banka şubesinden bankanın ATM’si üzerinden müşteri hizmetlerinin numarası ile istediğiniz an işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Dilerseniz bu işlemleriniz şubeye giderek de gerçekleştirebilirsiniz.