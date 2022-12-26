Son dakika: Emeklilere yeni ödeme! Ocak ayında verilecek olan nakit ödemeler duyuruldu!

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalar da Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirecek.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kredi onayı alabileceğiniz ve onaylanan bu tutar kadar kredileri hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirelim, uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

ACİL KREDİ İMKANI!

Acil kredi hizmeti imkanından faydalanmak isteyen kişiler banka müşterisi olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almaları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank yapmış oldukları kampanyada nakit ihtiyacı olacak olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemesini hemen vermektedir.

2023 yılı itibariyle ocak ayı itibariyle başlayacak olan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerine hemen aynı gün içinde gerçekleştirerek, bu 36 ay vadeli kredi ödemesi almanıza olanak sağlayacaktır. İlk taksit ödemenizde de 90 gün ertelemeli olarak kullanabileceğiniz kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşların emekli maaşları bankalar üzerinde değil ise emekli maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirerek, bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, emekli maaş hesapları üzerinden yapılan tüm işlemlerde, sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verilmektedir. 50000 TL üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, bankaların, sizler için paylaşmış olduğu 100000 TL'ye kadar verilecek olan 24 ay vadeli kredi kampanyalarına katılarak hem ihtiyaç kredisine, hemde borç kapatma, kredisini aynı anda alabilirsiniz.