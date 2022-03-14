Son Dakika emeklilere ve sigortalılara 47.000 TL ödeme geldi. Emeklilere ve çalışan kişilere tanınan bu kredi sayesinde ihtiyacı olanlar 47.000 TL alabilecek. İhtiyaç kredisi için gelen son dakika haberinde nakit ihtiyacınızı QNB Finans Bank sayesinde karşılayabileceksiniz. Mesaj atılan telefona 3 ila 10 dakika arasında kredi cevabı gelecektir.

Qnb Finansbank'ın resmi internet sitesi ve sosyal ağ hesapları üzerinden başlattığı bu kampanyaya katılanlar kredi sonucunu 5 dakikada öğrenip, onaylanan tutarı 5 dakikada kendi hesaplarına yatırabiliyor. 47.000 TL'ye kadar onay verilebilir ve bu krediler için gelir belgesi aranmaz.

47.000 TL Ödeme Nasıl Alınır?

Son Dakika emeklilere ve sigortalılara 47.000 TL ödeme başladı. İhtiyaç kredisi kullanmaya karar veren ihtiyaç sahipleri 47.000 TL ödeme almak istiyorlarsa Finansbank’ın son dakika kampanyasına katılarak başvuruda bulunabilirler. 47.000 TL 3 ertelemeli 36 ay vadeli kredi de banka şubesine gitmeden SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirler. Vatandaşlar cep telefonlarından mesaj alanına girerek T.C kimlik numaralarını 5030'a göndermeleri gerekiyor. 5030 yazıp talep ettikten sonra kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek krediden faydalanabilir.

Qnb Finansbank'ta hesabı olan vatandaşlar, şubeye gitmeden 47.000 TL'ye kadar kredisi varsa bankanın mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığını kullanabilir. Yine en yakın QNB Finans Bank şubesine giderek de bu krediye başvurabilmektesiniz. Emekli vatandaşlarımız bu bankadan maaşlarını alıyorlar ise düşük kredi puanları olsa bile kredileri onaylanacaktır. Üstelik bu kredinin ilk taksitini dilerlerse 3 ay erteleyerek de ödeyebilmektedirler.