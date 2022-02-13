Son Dakika: Emeklilere Vakıfbank'tan Önemli Bir Haber Var!

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada banka üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlara yönelik bir defalık olmak üzere promosyon ödemesinin yapılacağı bildirildi.

Birçok emekli vatandaşı yakından ilgilendiren maaş promosyon ödemeleri her gün yeni tutarlarda sunularak farklı bankalardan açıklanmaktadır. Önemli olan durum ise her banka kendi banka politikalarına uygun olarak promosyon ödemelerini farklı miktarlar şeklinde sunmaktadır. Vakıf Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlara geri ödemesi bulunmayan promosyon verileceğini açıkladı.

Geri Ödeme Yok

Vakıfbank'ın son yaptığı açıklamaya göre bankanın 750 TL'ye varan maaş promosyon ödemeleri kapsamında emekli vatandaşlardan ekstra bir ücret talebinde bulunulmayacağı açıklaması yapılmıştır. Emekli aylıklarına yönelik olarak belirlenen ücretlerde üst limitin 750 TL olarak Vakıfbank tarafından açıklanmıştır. Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan ve de bankaya yeni taşıyan emekli vatandaşlara maaş tutarlarına uygun olarak en fazla 750 TL maaş promosyon ödemesinin yapılacağı bilgisi detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklanmıştır.

Ödenen maaş promosyonlarının 3 senelik onay karşılığında olmak üzere bir defalık alınabileceği de sunulan bilgiler arasında yer almaktadır. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden almak isteyen ve hali hazırda almakta olan emekliler, promosyon taleplerini birçok farklı seçenek üzerinden yapabileceği ve ödemeleri de yine bu şekilde alabilecekleri belirtilmiştir.

Ek Koşul Yok

Peş peşe yapılmakta olan maaş promosyon ödeme ve haberlerine dahil olmuş olan Vakıfbank, kendi bünyesinde yer alan ve emekli maaşını da bu banka üzerinden alacağına dair 3 sene olmak üzere onay vermiş olan emekli vatandaşlardan ekstra bir şartın aranmayacağı ifade edilmiştir.

Ek şart, koşul ya da gerekçe olmadan sunulan maaş promosyon ödemesi için belirlenen üst limit 750 TL olarak belirtilmiştir. Emekli vatandaşlar, bankanın sunduğu maaş promosyon kampanyasına Vakıfbank banka şubesi ya da internet ile mobil bankacılık üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilmektedir. Emekli vatandaşlar açısından oldukça önemli olan maaş promosyon ödemeleri, emeklilerin bütçeleri için az da olsa rahatlatıcı etki sunmaktadır. Enflasyon rakamları karşısında çok zorlanan emekliler bu nedenle maaşları için yapılacak olan maaş promosyon ödemelerini bu nedenle çok yakından takip etmektedir.