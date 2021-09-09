Son Dakika Emeklilere Müjde Dedi: Emekli Olanlara 2750 TL Hesaplara Ödeniyor, Kontrol Edin

Emekliye müjde... 2750 TL hesaplarda.... Kontrol edin. Son dakika olarak duyuruldu. Emekli olan kişilere 2750 tl ye kadar ödemeler yapılıyor. Banka hesabınız üzerinden yapılacak olan bu ödemeleri kontrol ederek sizler de alabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen kişilerin banka emekli maaşı aldığı hesap üzerinden internet bankacılığı şifresi almalı ve buradan mobil uygulamaya girerek nakit avans başvurusunda bulunması gerekiyor. 2750 tl ye kadar yapılan ödemeler bugün itibariyle başladı.

Ziraat Bankası 2750 TL ödeme

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli olan müşterilere 2.750 liraya kadar ödeme yapılıyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda 2750 lira ödeme yapılmaktadır. Ziraat Bankası emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya girerek buradan 2.750 liraya kadar artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunduktan hemen sonra sizlere sonuç verilecek ve sunucunuza göre hemen hesabınıza bu para yatacaktır.

Akbank 2750 TL ödeme

Akbank artı para olarak 2750 TL'ye kadar ödeme veriyor. Emekli maaşınızı Akbank üzerinden alıyorsanız 2.750 liraya kadar ödemenize hemen Akbank direkt uygulamasına girerek alınıyor. Akbank'ın mobil uygulamasına giren kişiler uygulama üzerinden kendi hesapları üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. 2750 TL'ye kadar ödeme yapan banka ayrıca emekli olan müşterilerine Kredi imkanı da buradan sunuyor. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan ve bankadan maaş alan kişilere 36 ay vadeli düşük faizli krediler de buradan sunuluyor.

Halkbank 2750 TL ödeme

Kamu Bankası olan Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan kişilere 2750 TL ödeme yapılıyor. Halkbank Mobil uygulamasına girerek buradan başvurunuzu kendi hesabın üzerinden yapabilirsiniz. Banka başvuru yaptıktan sonra sizlere değerlendirme yapacak ve değerlendirme sonucunda sizlere sunulacak.

2750 tl ye kadar ödeme alacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde krediler kullanılacaktır. Halkbank 2.750 liraya kadar ödeme alacak olan kişilere ayrıca Kredi imkanı da sunuluyor. 100.000 TL ve üzerinde de bu banka üzerinden emekli kredisi kullanabiliyorsunuz.

Halkbank gibi ayrıca Vakıfbank İş Bankası Şekerbank gibi bankalarda 2750 tl ye kadar ödeme yapıyor. Bu bankalardan maaş alıyorsunuz mobil uygulamalarına girebilir ve mobil uygulama üzerinden başvurunuzu yaparak 2750 TL alabilirsiniz.