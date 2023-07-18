Emekli vatandaşlara yönelik özel finansal destek sağlayan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası ve PTT gibi kurumlar, nakit sıkıntısı yaşayan emeklilere rahatlama imkanı sunuyor. TC kimlik numarasının son hanesi 02468 olan emeklilere belirli şartlar dahilinde 15.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sağlanıyor.

Bu özel kampanya, hem kamuya ait bankalar hem de özel sektör bankaları tarafından hayata geçirilmiştir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerin yanı sıra Garanti Bankası ve PTT'den maaş alan emekliler de belirtilen kriterlere uygun olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.

Emekli vatandaşların başvuru sürecini hızlı bir şekilde tamamlamaları için kampanya kapsamında başvurusu onaylanan kişilerin ödemeleri aynı gün hesaplarına yatırılmaktadır. Böylece nakit ihtiyaçlarını hızla giderme fırsatı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi almak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine kimlik bilgileriyle birlikte giderek veya bankaların internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilmektedir. Bu bankaların sunmuş olduğu kredi imkanları, 36 aylık vade seçeneği ve düşük faiz oranlarıyla cazip bir fırsat sunmaktadır.

PTT ve Garanti Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar ise en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabilirler. PTT'den maaş alan emekliler ise cep telefonları üzerinden bir SMS atarak başvuruda bulunabilirler. Emekliler, cep telefonlarından "PTT [BOŞLUK] TC Kimlik Numarası" yazarak 30 50 numarasına mesaj göndererek hızlı ve kolay bir şekilde kredi onay miktarlarını öğrenebilirler. PTT'den kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, SMS göndererek başvurularını hızlıca tamamlayabilirler.