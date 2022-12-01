SON DAKİKA: Emekli ve çalışanlara 48000 TL Ödeme haberi verildi! Bu kişiler dikkat!

Son dakika haberine göre, emekli olan bir sigortalı olarak çalışan vatandaşlara, QNB Finansbank tarafından yapılan yeni kampanyada 48000 TL'ye kadar TC kimlik numaraları üzerinden ödeme verileceği açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Acil kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirebilirler ve kredi ödemelerinde bu şekilde yapabilmektedirler.

48000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu, QNB Finansbank üzerinden yapmak isteyen bireysel müşteriler için yapılan bu kampanya aralık ayı sonuna kadar devam ederken, özellikle daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşlara düşük faizle ödemeler yapılmaktadır. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların cep telefonları üzerinde, atacakları ücretli mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıkları 5 dakika içerisinde gösterilmektedir.

QNB FİNANSBANK SMS KREDİ

Sms, kredi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları kimlik numarasını 50 30 numarasına göndermeleri durumunda bu mesaj ile birlikte Finansbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olurlar. Sms ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay olan tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve onaylanan tutar, hesaplarına yatırılabilmektedir.