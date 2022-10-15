Son dakika: Emekli olanlara 300.000 TL'ye kadar ödeme yapacak 3 banka açıklamada bulundu!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni 300 bin TL kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde yüksek limitli krediler kullanmak istiyorsanız, 3 banka tarafından yapılan bu açıklamada, emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyor olmanız durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri, yapabileceğiniz duyuruldu. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar 300 bin TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda, 12 ay vadeli ödeme tablosu, oluşturacakları için yüksek bir geliri olması gerekiyor.

Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte alacağınız bu kredileri sadece kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizler için ödeyecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı hemen aynı gün içinde yatıracaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar haricinde, sizlerde diğer kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. 300 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi almaları durumunda diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında kapatmak için bu bankalardan nakit kredi kullanabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz internet sitesi üzerinden de dilediğiniz zaman başvuru yapabilir ve kredi ön onay alabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar verilecek olan tüm kredilerde 36 ay vadeli işlem yapılırken, ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de sizlere kredi imkanları sunulduğu ve banka şubelerine gitmeden 50000 TL'ye kadar olan kredi limitlerinde onay alıp hesabınıza para ödemesi alabilirsiniz. 50000 TL üzerindeki kredi başvurularında ise banka banka şubelerine davet ediyor ve sizlere ihtiyaç kredisini bu şekilde veriyor.