Son Dakika: Emekli olan kişiler, bankamatik hesabı olması durumunda 22000 TL ödeme alıyor! Şartlara göre verilecek. Başvuru yapan kişilere hemen ödeme gelecek! Emekli olan vatandaşlar, bankamatik hesabı olması durumunda 22000 TL'ye kadar ödemeleri kamu bankaları üzerinden alabilecek.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli kredisi olarak alabileceğiniz 22000 TL, ödemelerde, başvurularını hızlı birşekilde yapacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi sonucunu öğrenebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığıyla yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanmanızda mümkün olmaktadır.

22000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı da bazı bankalar tarafından sizlere sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için en yakım maaş müşterisi olmuş olduğu banka şubesine giderek, sadece kimliğiyle birlikte başvurusunu gerçekleştirebiliyor. kimliğiniz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğunuz başvuru sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilir ve gelir belki su olarak 36 ay vadeli 22000 TL emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra kredi onay alırsanız bu para sizin, bankamatik hesabınıza yatar ve ATM üzerinden istediğiniz zaman çekebilir veya harcamasına yine atm kartınız ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, ayrıca internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuza indirmiş olduğunuz mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde PTT üzerinden başvuru yapacak olan kişilerde, PTT'nin yapmış olduğu SMS kredi servisine başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Ptt, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarından mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesaji 30 50 numarasına gönderebilir. Emekli maaşınızı PTT'ye taşırsanız sizlere hızlı birşekilde sonuç verilecek ve onaylı olan kredinizi 80000 TL'ye kadar yüksek limitlerde de kullanabileceksiniz.