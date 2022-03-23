Son Dakika: Emekli Maaşlarına Ek Para Verilecek! Emekli Olan Kişiler Bu Ödemeleri Kendi Hesaplarına Yatıracak. Detaylar belli oldu! Hangi emekli alacak? Emekli vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren harika bir kampanya ilanına imza atıldı. Kampanya açısından bakıldığında ödemesiz bir şekilde emekli vatandaşlara para dağıtılacak. Yapı Kredi Bankası tarafından emekli promosyon ödemeleri kampanyası açıklaması geldi. Yapı Kredi Bankası, emekli maaşlarını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara nakit para ödeyeceğini açıkladı. Buna göre, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan vatandaşlara 2750 TL’ye varan ödemeler gerçekleştirilecek. Söz konusu bu kampanyanın ise 31 Mart tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı.

Yapı Kredi Bankası 2750 Lira Emekli Promosyon Kampanyası Detayları Neler?

20 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında SGK emekli aylıkları 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'ndan alınma taahhüttü veren müşterilerin 2750 tl ye varan nakit promosyon avantajından faydalanmak mümkündür.

Promosyon sözleşmesinin imza altına alınması sonrasında ek bir şart arayışı olmadan; 1 aylık net gelirinin 1499 TL olması durumunda 1.650 TL; 1500 lira ile 2 bin 499 TL arasında olması durumunda ise 2.100 TL ve en son olarak da 2.500 TL nin daha üzerinde emekli aylığının alınması durumunda 2500 TL'lik bir nakit promosyonu ödemesi emekli vatandaşlara yapılacak.

Kampanyanın başladığı andan itibaren ek ödül sözleşmesine imza atan emekli vatandaşlar, maaş ödemelerinin ilk alındığı ayı takip eden diğer ayın ilk günü başlayacak ve 3 ay sürecek biçimde sıfır faiz oranı ile 2000 tl ye varan esnek hesap limitinden yararlanabilecek. Kampanyadan faydalanan olması açısından nakit promosyon ödemesi alınan ayın son günü ne kadar esnek hesap sahibi olunması şartı aranmaktadır.