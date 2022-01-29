Son Dakika! Emekli Maaşınızı Almadan Evvel 1000, 2000 ve 3000 TL Hesaplara Yatırılmış Olacak. Emekli bireylerin maaşları konusunda son derece ilgi çekici bir kampanya başlatıldı. Yapılan son dakika açıklamaları doğrultusunda emeklilere verilen emekli maaşı promosyonlarıyla alakalı gelişmeler sürüyor. Şartları bir hayli uygun olan bireyler, bankalar üzerinden başvuru gerçekleştirmeleri halinde kısa bir zaman dilimi sonrasında ödemelerini alabiliyorlar. Özel bankalar vasıtasıyla halka sunulan bu önemli kampanyalarla beraber 1000, 2000 ve 3000 TL emekli promosyonu alınabilmiş olacak.

Emekli Maaş Müşterisi Olan Vatandaşlara 2 bin TL

Yapı Kredi Bankası, son günlerde gerçekleştirmekte olduğu çeşitli kampanyalarla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Bu şekilde yoğun ilgi gördüğü anlaşılıyor. İhtiyaç kredisi kullanmayı talep eden emeklilerle beraber, yüksek emekli promosyonu ödemesi almak isteyen emekli kişiler Yapı Kredi Bankası aracılığıyla tüm işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yapı Kredi Bankası’nın emekli maaş müşterisi olan kişiler, 2 bin TL’ye varan emekli promosyonundan yararlanabilmiş olacak. 2 bin TL emekli promosyonu almayı dileyenlerin 3 sene boyunca emekli maaşlarını bu bankadan alma koşuluna onay vermeleri lazımdır. 2 bin TL ve üzerinde bir ödeme alabilmek için Yapı Kredi Bankası’ndan nakit avans kullanımı konusunda başvuruda bulunabilirsiniz.

Bahsi geçen ödemeler banka şubelerinden de mobil bankacılık aplikasyonundan da alınabilir. Yapı Kredi Bankası’ndan maaşını almayı onaylayan bireyler 2 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı almaları halinde 2 bin TL civarında da nakit ödeme alabilecektir. 2 bin 500 TL’den daha az maaş alanlar ise yüksek düzeydeki ödemelerden faydalanamayacak. Emekli maaş promosyon ödemesi almayı talep edenlerin Yapı Kredi Bankası’yla 3 senelik bir sözleşmeyi imzalamaları gerekir.

Maaşınızı Taşıyabilirsiniz

Herhangi bir banka üzerinden emekli maaşını alan kişiler Yapı Kredi Bankası’na emekli maaşlarını taşıyabilirler. SGK ya da E-Devlet aracılığıyla maaş taşıma edimi gerçekleştirilebilmiş olacak. Maaş taşıma işlemini başarıyla tamamlayan kişiler, Yapı Kredi Bankası vasıtasıyla maaşlarını nakit olarak alabilecek. Böylece bankanın emeklilere özel kampanyalarından yararlanılabilmiş olunacak. Detaylı şekilde bilgi almak için direkt bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.