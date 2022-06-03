Son Dakika: Emekli Maaşı Temmuz İçin Belli Oldu

SON DAKİKA: Temmuz ayı içerisinde emekli maaş zammı açısından araştırmalar hız kazanmaya başladı. Temmuz ayına sadece sayılı günler kala emekli zammına yönelik son açıklamalar merak edilmeye başladı. 1 yıl içerisinde iki defa zam alan emekli maaşları son olarak 22 Ocak tarihinde %66 oranında bir zam ile beraber en düşük emekli maaşlarının 2.500 TL'ye ulaşması kararı alınmıştı. Emekli maaş zammı temmuz 2022'de ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Heyecanlandıran Açıklama!

Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada özellikle de enflasyon sürecinin getirmiş olduğu tahribat durumuna karşı önümüzdeki temmuz ayı içerisinde yeniden işçilerimizi ve kamu çalışanlarımızı başta olmak üzere memurlarımızı ve emeklilerimizi koruyacak çeşitli düzenlemelerin haberini vermek istediğini söylemişti.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş heyecanı bir şekilde temmuz ayı içerisinde hükümet tarafından maaşlarını yapılacak zammın ne kadar olacağını merak etmeye başlamıştı.

Emekliye Ne Kadar Zam Verilecek? Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2022 senesinin haziran ayı enflasyon oranının 3 Temmuz tarihinde kamuoyu ile açıklanacak olmasının hemen sonrasında finansal durumun gözlem geçirileceğinin altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aynı zamanda AK Parti hükümetinin çalışanları, emeklileri, artış gösteren enflasyon rakamlarının getirmiş olduğu tahribattan koruyacak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gerçekleştirecekleri çeşitli düzenlemeler ile dar gelirli vatandaşların alım gücünün iyileştirilmesine yönelik bir dizi projenin masada olduğunu söyledi.

Emekliye Temmuzda Ne Kadar Zam Yapılacak?

4 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile beraber SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz ayı içerisinde alacakları zam oranı şekillenmeye başladı. Buna göre 4 aylık enflasyon rakamları şimdiden 31.71 olacak şekilde gerçekleşirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ve Haziran ayı beklentilerine göre mayıs ayı içerisinde 3.97 olurken haziran ayı içerisinde 2.97 olması öngörülüyor. Beklentiler ışığında baktığımızda emekli maaşı temmuz zammı oranının %38'i bulması bekleniyor.