Son Dakika Emekli Maaşı Haberi, Kimlerin Ne Kadar Alacağı Belli Oldu

Vatandaşlarımız emekli olma dönemleri yaklaştıkça emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başlamaktadır. Emekli maaşları kişilerin bağlı oldukları sigorta kollarına göre değişiklik göstermektedir. Son 7 yıl içerisinde primlerin yattığı sigorta koluna göre emeklilik süreci gerçekleşmektedir.

Emeklilik Hesaplaması Hangi Faktörlere Göre Değişmektedir?

Emeklilik hesaplaması kişilerin doğum tarihleri, primleri ve sigortalarının başladığı yıl baz alınarak yapılmaktadır. Bu faktörlerin yanında sigorta kolu da emeklilik hesaplamasında etkendir. Çeşitli zamanlarda yapılan değişiklikler neticesinde emeklilik maaş hesaplamalarında farklılıklar oluşmuştur. Buna göre hesaplama yapılırken 2000 yılından öncesi, Ocak 2000- Ekim 2008 yılları, Ekim 2008 yılından sonrası dikkate alınmaktadır.

Emekli maaşı hesaplamalarında SSK’lılar için üç dönem bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2000 yılı öncesinde kişilerin primleri ne kadar yüksek ödenmişse emekli maaşları o oranda yüksek hesaplanmaktadır. İkinci olarak Ocak 2000- Ekim 2008 yılları arasında TÜFE ile birlikte gelişme hızı beraber etkili olup prim etkisi daha düşük olmaktadır. Üçüncü dönem olarak Ekim 2008 yılından sonrasında ise belirtilen üç dönemin en düşük emekli maaşı oranı ortaya çıkmaktadır.

4 SSK’lıların emekli maaşı hesaplamalarında üç hesaplama dönemine ait aylık maaş oranları ve aylık kazançlarının ortalamaları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Fakat bu üç dönemdeki hesaplama farklılığı nedeniyle düşük prim ödemelerinin 2000 yılından öncesine göre en yüksek, Ocak 2000- Ekim 2008 yılları arasına göre düşük, Ekim 2008 yılından sonrasına göre en düşük aylık oranı üzerinden emekli maaşı hesaplanmaktadır. Prim ödemeleri en yüksek oranda ödenen vatandaşların 2000-2008 yılları arası en karlı oldukları zaman dilimi olurken 2008 yılından sonra emekli maaşı oranı 2000 yılından öncesine göre daha yüksek oranda ödenmektedir.

Bağ-Kur’lu olan vatandaşlarda emekli maaşı hesaplanırken SSK’lılarda belirtilen üç hesaplama dönemi etkilidir. Bu kapsamda 2000 yılından öncesinden yüksek oranda pirim ödemesi yapılmışsa emekli maaşları yüksek olurken Ekim 2008 yılı sonrasında daha düşük olmaktadır.

Memur olan vatandaşlarda emekli maaşlarını etkileyen faktörler derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesiyken bunlar arasında en etkili olanı ek göstergedir. Ekim 2008 yılından önce çalışmaya başlayan memurlarda aylık maaşlarının %75’i emekli maaşı olurken, Ekim 2008 yılından sonra çalışmaya başlayanlarda 25 yıl görev yapmaları halinde ortalama maaşlarının %50’si emekli maaşları olmaktadır.