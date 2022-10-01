Son Dakika: Emekli Maaş Hesaplarınıza Faizsiz Nakit Ödemeleri Yapılacak! 90 Gün Ödeme Yok!

Emekli maaş hesaplaması üzerinden faizsiz olarak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 90 gün ödemesiz olarak katılım bankaları üzerinden maaş almaları durumunda bu bankalardan faizsiz olarak ihtiyaç kredisi ve konut kredisi alabilecek. Emekli maaş alan vatandaşlar, son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları başvuruları ile birlikte nakit ihtiyacı olmaları durumunda öncelikli olarak faizsiz olarak kredi veren katılım bankalarını tercih etmektedirler. Katılım bankaları, Ülkemizde faizsiz olarak işlem yapar ve İslami şartlara uygun olarak bankacılık hizmeti sunmaktadır.

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların başlatacakları bu nakit kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara banka, şartlara uygun olmaları ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek, onaylanan krediler, hesaplar yatırılarak da kullandırılacaktır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içindede kredi ödemeleri verilmektedir.

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız faizsiz olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak sizlerde başvuru yaparak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli alacağınız bu kredilerde düşük kar payı oranlarıyla birlikte, ancak kredi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte öncelikli olarak maaş, taşıma işlemlerinizi yapabilir, daha sonrada kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.