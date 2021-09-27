Son Dakika Emekli Haberi: Halkbank’tan Emekliye Kredi! Emekli Kampanyasın Şok!

Halkbank’tan Emekliye Kredi! Emekli Kampanyasın Şok!; Halkbank tarafından emeklilere yönelik düzenlenen kampanyalar vatandaşın ilgisini çekiyor. Nasıl Halkbank müşterisi olabilirim? Diye düşünen vatandaşlar merakla beklemektedir. Yalnız emeklileri ilgilendiren kampanya için bankalar birçok emekliyi kendi bankasına çekebilmek için bir takım kampanyalar yürütüyor. Vatandaşların taahhüt zamanlarının bitmesini bekleyen bankalar çeşitli teklifler ile müşterileri kendi bünyesine dâhil etmek için rekabete girdi. Kampanyalar hızla devam etmektedir.

Halkbank’tan Düşük Kredi Faizleri Fırsatı

Halk banka’sı basına duyuru yaparak birçok vatandaşın emekli maaşlarını bankaya taşımaları konusunda başarı sağlamıştır. Maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar aynı zamanda farkı kredi seçeneklerinde de faydalanma hakkına sahip olacaktır. Birçok alanda kredi imkânı sağlayan banka vatandaşın ilgisini de çekmeyi başardı. Vadenin uzun olması birçok vatandaşı bankaya yöneltmiştir.

Halkbank’tan Emekliye Tanınan Faiz Oranları

Kredi çekmeyi düşünen vatandaşların kredi başvurusu yapmadan önce ilk dikkat ettiği nokta bankaların uygulamaya koyduğu faiz oranlarıdır. Daha ziyade düşük faiz oranları ile kredi veren bankalar tercih edilmektedir. Pandemi sürecinin halen devam etmesi vatandaşı ekonomik yönden mağduriyetinin de devam etmesi bankaları atağa geçirdi. Farklı kredi seçenekleri ile vatandaşları rahatlamaya çalışan bankalar, düşük faiz oranları ile kredi kampanyası başlattı. Emeklilere yönelik önceki zamanlarda gerçekleşmeyen çalışmalar Halkbank tarafından gerçekleştiriliyor. Bankanın vermiş olduğu kredi için isteği koşullar şöyledir;

Ödemeler 36 ay vadeli olacak şekilde düzenlenmiştir. Bankanın belirlediği faiz oranı %1,44 dür. Ödenmesi gereken aylık tutar 3,709 TL dir. Kredi tahsis ücreti 525 TL dir.

Krediye Nasıl Başvurulur?

Halkbank’ın uygulamaya koyduğu kredi için başvurular, internet sitesinden yapılabildiği gibi banka şubelerine giderek de yapılabilir. Başvuru yapıldıktan sonra kredi uygunluğu konusunda banka yetkileri tarafından geri dönüş sağlanacaktır. Olumlu sonuç halinde kredi kullanıma açılır.

Aynı zamanda SMS olarak da başvuru yapılmak istenilirse EMEKLİ yazıp boşluk bırakılarak TC numarası girilir. Tekrar boşluk bırakılarak GELİR BELGESİ yazmak gerekir. Tekrar boşluk bırakarak TALEP EDİLEN MİKTAR yazılır. 3552 ye gönderilerek kredi sonucu beklenebilir.