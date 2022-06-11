Son Dakika Ekonomik Kalkınma Paketi Açıklandı! Ödeme yapılacak

Ekonomik kalkınma paketi açıklandı! işsizlere ödeme yapılacak. İŞKUR bünyesinde işini bırakmış be ya mevcut şartları taşımış olan herkese belli oranda işsizlik maaşı ödemesi gerçekleştirilecek ve beraberinde destek ödemesi yapılacak. Bu planlama doğrultusunda pek çok detay paylaşıldı. İşten çıkarıldıktan sonra kişiler 30 gün içerisinde başvuru yapma hakkına sahip aynı zamanda mevcut başvurularını kabul edilmesi doğrultusunda ise aylık ödeme gibi avantajlar yer alacak.

İŞKUR tarafından bu ödemeyi almak isteyen kişilerin PTT'ye gitmesi ve kimliği ile başvurması yeterli oluyor. PTT tarafından yapılan başvurular değerlendirildikten sonra ise İŞKUR şubesi üzerinden ödeme yapılması planlanıyor. Bu alanda pek çok sigortalı işsiz bu imkanlardan yararlanma şansına sahip olacak. Mevcut Ekonomik kalkınma paketini açıklanması ile birlikte halkın tüm gözü bu detaylara döndü..

Toplam Yardım 2137 TL Olacak!

İŞKUR bünyesinde işi bırakmış olan tüm vatandaşların yeterli şartları taşıması doğrultusunda aylık olarak belli miktarlarda ödeme meydana gelecek. Sigortalı olarak çalışmakta olan ve beraberinde istem dışı işsizlik koşulları elde eden kişiler için özel olarak hazırlanmış bir ödeme olduğu ifade edildi. Bu duruma bağlı olarak bu alanla başvuru gerçekleştiren kişilerin en az 2137 TL alması beklenirken Bu durumun en çok ise 4270 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama meydana gelmedi tahminler doğrultusunda 2137 TL olarak kalacak. Ancak pek çok kişi tarafından yüksek rakamların meydana gelmesi bekleniyor.

Mevcut ödemeler hakkında İŞKUR sayfasından bir duyuru yayınlanmış olup beraberinde alacak kişilerin işsizlik ödeneğine dair detaylara başvuru kanalları üzerinden ulaşması mümkün hale geliyor.



Meydana gelen duyuru üzerinde verilen ifadeler incelendiği takdirde bu ifadeler; mevcut hizmet vaktinin feshi sonrasında ise bir ay içerisinde kişilerin en yakın İŞKUR merkezine başvurması gereklidir. Meydana gelen başvurular kur merkezleri üzerine tamamen şahsen veya elektronik ortam üzerinde online adres üzerinden gerçekleştirilebilecek. Herhangi bir nedenden dolayı bir ay içerisinde başvuru yapılmadı takdirde başvuru yapılana kadar geçen gecikme süresi ise hak sahibinin süresi üzerinden düşürülecektir. Oluşturulan işsizlik ödeneği doğrultusunda 1999 yılında bir açıklama gerçekleşmiş ve herhangi bir şekilde kusuru olmadan işini kaybeden sigortalılara gelir kaybı belli bir seviyede geri ödenmektedir. Bu doğrultuda meydana gelen İŞKUR ödemesine karşı pek çok bilgi sunulurken kullanıcıların gözü mevcut rakama döndü.

Ödeme Almak İçin Şartlar Bulunmalı!

İşsizlik ödeneği hakkında bu haktan yararlanabilmek için öncelikle sigortalı olan işsizler baz alınmaktadır. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru konusunda mutlaka kişinin kendisi bulunması gerekli olduğu belirtildi. Bu doğrultuda sigortalı olarak işsizlik bulunan kişilerin iş yerleştirme merkezleri üzerinden hizmet alması gerekir. Bu esnada vekalet gibi ek belgeler kullanılamamaktadır. Kişiler bizzat başvuru yaptığı takdirde bu şarttan yararlanma hakkına sahip olacaktır.



Bunun beraberinde belirlenen destekten yararlanmak isteyen kullanıcıların öncelikle gerekli şartları uygulaması gerekir. Bu doğrultuda kişi kendi kusuru dışında işsiz kalmalıdır. Mevcut hizmet takdir sonrasında ise 120 gün içerisinde bu hizmetten yararlanma şansı vardır. Mevcut hizmet akdinin sesi konusunda ise önceki 3 yıl baz alınarak en az 600 gün işsizlik sigortası ve primi bulunması gerekmektedir. Bu doğrultuda kişiler ödeme almak için şartları tamamlayarak İŞKUR merkez üzerinden başvuru şansına sahiptir. İŞKUR kapsamında yer alan yabancı ülke vatandaşları da sunulan işsizlik ödeneği, hakkında yararlanma şansına sahiptir. Bu alanda yapılan açıklama doğrultusunda pek çok kullanıcı bu alanda memnuniyetini yansıttı.