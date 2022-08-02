Son dakika: Düşük Faizli Nakit Destek Kampanyasını Akbank Başlattı!

Nakit kredi kampanyasında ön plana çıkan bankalardan en çok tercih edilen Akbank, vatandaşlar için düşük faiz oranlı nakit destek kampanyası başlattı. Banka 20 bin TL tutarlı acil ihtiyaçlar için kredi vermeye devam ediyor. Akbank kendi resim internet sitesinden yapmış olduğu açıklamaya göre kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için son dakika haberi yayınladı. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler gelir belgesine gerek kalmadan 20 bin TL tutarlı krediyi kullanabilecek.

Banka tarafından verilen İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşların kredi notunun 1400 ve üzeri olması gerekir. Kredi notu uygun olması durumunda Akbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlara hızlı şekilde kredi onayı verilecek.

Akbank İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvuru Yapılacak?

Akbank tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, 20 bin TL tutarında nakit kredi için başvuru yapabilecek. Başvuru yaparak onay alınması halinde 36 ay vadeye dayanan seçenekler ile 3 ay ertelemeli ödeme imkânları da sunuluyor. İstenildiği anda kredi kullanılabilecek. Acil nakit ihtiyacı durumunda kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaş, bankanın internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Bunun yanı sıra SMS yöntemi ile de başvuru yapmak mümkün.

Akbank resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre cep telefonu üzerinden mesaj atılarak kredi başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından kısa bir sürede banka tarafından başvuru sahibine hızlı bir şekilde dönüş yapılarak kredi sonucu bildirilir.

Sms ile mesaj atılarak ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 4425 nolu numaraya göndererek başvurularını yapabilirler. Kısa bir sürede kredi sonucu öğrenilebilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunduktan sonra en yakın banka şubesine giderek işlem yapmak isteyen vatandaşlar kredi işlemleri için sadece kimlikleri ile en yakın banka şubesine gidebilirler. Banka üzerinden başlatılmış olan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların, banka üzerinde hesapları bulunması durumunda mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Banka şubesine gidilmeden tutar hesaplara aktarılabilir.