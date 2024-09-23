Ligue 1'in 5. haftasında Olimpik Lyon, evinde Marsilya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede konuk ekip Marsilya, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 13’e yükseltti. Marsilya'nın golleri, Pol Lirola'nın 69'uncu dakikada, Ulisses Garcia'nın 82'nci dakikada ve Ismael Kone'nin 90+5'teki son dakika golüyle geldi.

Lyon, 53'te Duje Caleta-Car ve 90+3'te Rayan Cherki ile karşılık vererek maçı son ana kadar heyecanlı kıldı. Ancak ilk yarıda Alexandre Lacazette'in 45+7'de kullandığı penaltı, Marsilya kalecisi için etkisiz kaldı. Marsilya, maçın başında Leonardo Balerdi'nin 5'inci dakikada kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen müthiş bir direniş gösterdi.

Bu sonuçla Olimpik Lyon, 4 puanda kalırken, Marsilya üst sıralara tırmanmanın mutluluğunu yaşadı. Maç, futbolseverlere son dakikada gelen sürprizlerle dolu bir karşılaşma izlettirdi.