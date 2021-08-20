Son Dakika: Devlet Destekli Olarak 12 Ay Geri Ödemesiz 60 Ay Vadeli 15 Bin TL Ödenecek

Özellikle pandemi döneminde devlet destekli krediler bankalar tarafından verilmeye başlandı. Son yapılan Kredi kampanyasında ise 15 bin TL'ye kadar 12 ay ödemeden toplamda ise 60 ay vadeli kredi kullanabiliyorsunuz. Bu kredilerin başvurularını yapacak olan müşterilerin banka politikalarına uygun olmaları durumunda kredilerini hızlı bir şekilde alabileceklerini söyleyebiliriz. Kredi başvurusu için devlet destekli olan bankalardan işlem yapacaksınız.

Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden bu kredileri kullanabilirsiniz bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Kredi kullanacak olan kişilerin Çiftçi veya esnaf olması gerekmektedir. Bireysel müşteriler için verilen ihtiyaç kredileri için bilgiler almak istiyorsanız bankaların resmi internet sitesine girerek işlem yapabilirsiniz. Bireysel müşterilere de ertelemeli olarak ihtiyaç kredileri verilmektedir.

Ziraat Bankası ertelemeli kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ertelemeli kredi başvurusu yapacak olan esnaf vatandaşların en az 1 yıllık vergi levhası olması durumunda kredilerine 15 bin TL'ye kadar sadece kimlikleri ile birlikte kullanabilirler. Özellikle daha önceden iş yeri kuran ve bu bankada ticari hesabı olan kişiler bu kredileri dilerlerse internet bankacılığı üzerinden de kullanabiliyor.

15 bin TL'ye kadar verilen bu krediler de 12 ay geri ödemesiz ve toplamda 60 ay vade ile 15000 TL destek alabiliyorsunuz. Çiftçi olan kişilerin ve esnaf olan kişilerin bu kredileri başvuru yapmaları mümkündür. Çiftçi olan kişiler özellikle çiftçi kayıt belgesi olması durumunda kredilerini kullanabiliyor. ÇKS belgesi olan Çiftçiler 15.000 TL destek kredisi ile birlikte ayrıca diğer banka kredilerinde de faydalanabilmektedirler.

Şekerbank ertelemeli kredi başvurusu

Kamu destekli bankalardan birisi olan Şekerbank üzerinden de ertelemeli olarak kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın Şekerbank şubesine giderek kimlikleri ile birlikte kredi alabilir. Vergi levhası olan kişilerin en az 1 yıldır vergi levhalarının çalışıyor olması gerekmektedir. Eğer yeni bir iş kuracaksınız KOSGEB üzerinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Yeni iş kuracak olan kişilere bankalar kredi imkanı sağlamıyor. Bunun için devlet destekli KOSGEB kurumuna giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Çiftçi olan kişilerde hem çiftçi kredisi hem de traktör alımları için kredilerine Şekerbank üzerinden kullanabiliyor.