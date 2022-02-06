Son Dakika: Devlet Destekli Kimlikle 30.000 TL Ödeme Verilecek

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bu vereceği kredilerde gelir belgesiz ve devlet destekli onay vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişilerin Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 7 gün 24 saat ne kadar kredi onayı alabileceklerini görebilecekler ve kredi onayı almaları durumunda bu kredileri devlet destekli olarak kendi hesaplarına yatıra bileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılan son dakika duyurusu sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte bu bankalardan 36 ay vadeye kadar 30.000 TL kredi alabileceği Haberi geldi. 30 bin TL'ye kadar kullanacağınız krediler de düşük faiz oranları ile işlem yapılırken ayrıca ilk kredi taksit ödemesi erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilen devlet destekli nakit kredi başvurusunda başvuruda bulunabilmek için banka şubelerine kimliklerinizi ile gidebilir veya size en yakın ATM üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlar için internet bankacılığı şifresi veriyor ve vermiş olduğu bu şifre ile birlikte mobil uygulama üzerinden sizlere Kredi imkanı sağlıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın internet bankacılığına girerek buradan online ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan Kredi nizi de hemen anında kullanabilirsiniz.

Emekliyim kredi alabilir miyim?

Emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu 30.000 TL'ye kadar nakit kredi desteğinden faydalanmak istiyorlarsa emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alıyor olması gerekiyor. Emekli maaşınızı kamu bankalarından birisine taşıyarak ve o bankadan kredi başvurusunda bulunarak hem yüksek limitli bankanın kendi kredi kampanyalarından faydalanabilir hem de 30 bin TL'ye kadar verilecek olan devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak acil ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Başvuru yapacak olan emekli eğer emekli maaşını ilk defa bu bankalardan birisine taşırsa 750 TL'ye varan Emekli promosyonu ile birlikte 10 bin TL'ye varan nakit avans simitlerini de hesabına yatırabilecek.