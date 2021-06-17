Son Dakika: Devlet Destekli 30 bin TL ve 40 bin TL Verilecek, Hibe Destekleri Başladı. Son dakika olarak, 30000 TL ve 40000 TL destek alabileceksiniz. Başvuru yapmanız yeterlidir. Koronavirüs süresinin devam ettiği şu günlerde devlet destekli yardımlarda devam etmektedir. Sizlerde 30000 TL ve 40000 TL yardım desteklerinden faydalanarak, hibe destek kullanabilirsiniz. Devletin vermiş olduğu bu desteklerin nasıl alınacağı konusunda bilgiler gelmeye başladı...

Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da onaylanan bu hibe destek yardımları, başvuru yapan ve şartlara uygun olan herkese verilecek. 30000 TL ve 40000 TL destek yardımları için ev yenileme, prefabrik konut yapımı, depremde hasar gören kişiler yararlanabileceklerdir. Ev tamiri yapacaksanız, devlet destekli yardım alabilirsiniz.

Prefabrik Ev İçin 30000 TL Verilecek

Devlet destekli olarak vatandaşlarımıza verilen hibe destekleri ile birlikte, konut yenilemek isteyenler ve prefabrik evler için de destekler başladı. Merak edilen bu desteklerin detayları da belli oldu. İhtiyaç sahibi olan kişiler, aylık geliri düşük olması durumunda, sağlıksız ortamda yaşayan ve evlerinin tadilatı olması gerekiyorsa, devlet bu kişilere yardım desteği verecektir. Destek alabilmeniz için muhtaç durumda olmanız gerekiyor. Aile Hane geliri toplamı, asgari ücretin 3de 1i kadar ise, bu desteklerden faydalabilirsiniz. 2021 yılı için geliriniz 853 TL altındaysa, bu destekten yararlanarak evinizi tamir edebilirsiniz.

Betonarme ev tadilatları için 40000 TL veren devletimiz, 30000 TL ise prefabrik ev yapımları için vermektedir. Başvuru yapmak isteyenler ise SGK kurumlarına giderek veya Sosyal Yardımlaşmalara giderek, bu destek için şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsen yapılan başvuru sonrasında, ev tadilatları için 40000 TL, araziniz üzerine yapacağınız prefabrik evler için ise 30000 TL destek alabileceksiniz.

Destek Sorgulaması Nasıl Yapılır?

30000 40000 TL destek başvurusu yapan kişiler, değerlendirmeye girecek ve belli günler sonra, destek durumu onaylanacak. 30000 TL ve 40000 TL destek başvurusu yapmak isteyenler, başvuru sonrasında e-devlet sistemi üzerinden yardım parası sorgulamasını yapabileceklerdir. E-devlet internet sitesi veya mobil uygulamasına e-devlet şifreniz ile girerek, hemen sosyal yardım sorgulaması yapabilirsiniz. Onay almanız ile birlikte, evinize ekspertiz gelecek ve size 40000 TL'ye kadar tamirat parası verecektir.