Son Dakika Denizbank Haberi: Sigortalı Çalışanlara 100.000 TL Kredi Onayı Verilecek

Denizbank sigortalı olarak çalışan kişilere 100.000 TL kredi verecek. Denizbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak en az üç aydır aynı işi de çalışıyor olması durumunda Kredi notu düşük olsa bile hemen kredi onayı vereceğini duyurdu. Denizbank üzerinden sigortalı olarak çalışacak olan kişiler 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise yeni yasa geriye 24 ay vadeye kadar kredi kullanabilecektir. Denizbank üzerinden sigortalı olarak çalışan kişiler Kredi aldıkları zaman diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında tek bir yere toplayarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabileceklerdir.

DenizBank'tan sigortalı olan kişiler kredi başvurusu nasıl yapabilir?

Denizbank üzerinden sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız belirtilen şartlar dahilinde hemen işlem yaparak onay olabilirsiniz. DenizBank şubeleri ne gidecek zamanı olmayan kişiler o sigortalı olarak kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa SMS atarak hemen bu bankadan 3280 numarası üzerinden ne kadar kredi onayı alabileceklerini görebilirler.

Denizbank kredi notu 1300 ve üzerinde olan müşterilere hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparken belirtilen şartlar dahilinde hemen kredilerinde aynı gün içerisinde onay almaları durumunda kullanabileceklerdir. Denizbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler banka kredi notu ile birlikte Banka kredi sicili ne de bakarak belirtilen faiz oranları ile kredi kullanabilir.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar oldu sizlere gösterilecektir.