Son Dakika: Cumhurbaşkanı Talimatıyla, Bankalar Borç Kapatma Kredisi Verecek, 50000 TL Üzeri Onay Alınıyor. Bankalarda olan borçlarınız için verilen bu kredilerde, 36 ay vadeli işlem yapılacağı duyuru paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, bankalarda sıkıntısı olan vatandaşların borçlarını ertelenmesi için ve borçlarını ödemekte zorlanan kişilere de borç kapatma kredisi verilmesi gerektiğini söylemişti. Bankalar bu açıklamadan sonra, kamu bankaları başta olmak üzere, son dakika haber olarak yeni kredi kampanyalarını duyurdular.

Duyuru yapıldıktan sonra, vatandaşlara yüksek limitli krediler verilecektir. Yüksek limitli kredilerde, bankalarda olan borçlarınız kapatılacak ve bu kapatma sonrasında hemen onay verilecek. Bankalarda olan borçlarını kapatmak isteyenlere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi verilecektir. İhtiyaç kredisi adıyla verilecek bu kredilerde, 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve 3 ay ertelemeli krediler sunulacaktır.

Kredi Başvurusu Bankadan Yapılacak

Kredi başvurusu için banka şubelerine giderek işlem yapmanız gerekiyor. Banka uygun faiz oranları ile birlikte, anında kredi imkanını sunacaktır. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankadan yapacakları bu kredi alımları sonrasında, tüm bankadak olan borçları kapatcaklar ve tek bir bankada ödeyeceklerdir.

Ziraat Bankası bu kredilerde en çok tercih edilen banka olarak göze çarpıyor. Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler, 1.24 faiz oranı ile 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapabileceklerdir. İhtiyaç kredisi ve bireysel kredi olarak verilen bu kredilerde, işlem yapacak olan kişilerin belirli şartlar dahilinde onay alacakları bu kampanyaların detaylarını internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Şekerbak ve İŞ Bankası'da kampanyaya başladı

Ziraat Bankası gibi ayrıca Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları da aynı şartlar dahilinde kredi vereceklerini duyurdu. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak kişiler, banka şubelerinden kredi başvurusu yapacaklar. Halkbank hem internet sitesinden hem de bankanın şubelerinden ihtiyaç borç kapatma kredisi verecek. Bankalardan işlem yapacak kişiler, tüm bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını hesaplayarak 100 bin TL'ye kadar onay vereceklerdir.

Şekerbank ve İş Bankası üzerinden de şubelere giderek başvuru yapılabilecek. Bankalar kredi başvurusu yapan kişinin kredi puanına bakacak ve öyle onay verecekler. Borçları icralık olan kişiler, bu borç kapatma kredilerini alamazlar. Banka kredi sicili kötü olan kişilerde emekliyse onay alabilirler.