Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Emekli ve çalışan vatandaşlara 15.000 TL Ödeme!

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli ve çalışan vatandaşlara yapılacak olan özel ödeme açıklamasını duyurdu.

Son günlerde, bankalar tarafından yapılan promosyonu ve kampanyalı nakit kredi imkanları para piyasalarında oldukça büyük bir yer tutmakla beraber bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ödeme açıklamaları da son derece büyük bir yer tutmaktadır. Buna yönelik, yapılan son açıklama emekli ya da çalışan vatandaşlara özel olarak yapılacak olan 15.000 TL tutarındaki ödeme şeklindedir.

Bu konuda devlet destekli olan kamu bankalarından, ihtiyacı olan vatandaşlara gelir belgesi sunulmasına gerek duyulmadan 15000 TL tutarında bir ödeme yapılacak ve bu sayede önemli bir destek sunulmuş olunacaktır.

Özellikle 2022 yılı içerisinde yaşanılan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon oranları nedeniyle insanların çok ciddi bir şekilde satın alma gücü düşmüştür. Buna göre ortaya çıkan acil nakit ihtiyaçlarını karşılık kullanılabilecek olan bu nakit ödeme, ülkemizde faaliyet gösteren kamu bankaları aracılığı ile vatandaşlara sunulmaktadır.

Özellikle bu konuda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla yapılacak olan bu ödemelerde başvuru işlemleri yalnızca 5 dakika gibi bir süre içinde tamamlanmaktadır.

Destek Kredisi Başvuru

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılacak olan destek ödemeli kredi işlemleri için öncelikli olarak başvuru yapılması gereklidir. Zamanda, bankalar tarafından sunulan müşteri politikasını da uygun olması gerekmektedir. Bu bankaların mobil bankacılık uygulaması, internet sitesi, banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.