Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü Konuşması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü buluşması gerçekleştirdi ve 81 ilden gelen gençlerin sorularına cevaplar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kendisine sorduğu sorulara yanıtlar verirken önemli açıklamalarda da bulundu. Azerbaycan ziyareti, Brüksel'deki NATO toplantısı ve Antalya'daki iki organizasyon sonrasında gençlerle buluşmanın tüm yorgunluğunu aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neslimizin gençliğinde hem ülkeyi hem de dünyayı değiştirme ideali ile yaşadığını belirtti. Birçok alanda yalnızca kendisinin değil kendinden önceki nesillerin hedeflerini gerçekleştirmeye nail olduklarını ifade eden Erdoğan, tüm insanlar adına büyük hayaller kurmayı ve onların peşinden gitmelerini istediğini açıkladı.

Büyük fetihlerin her zaman bir hayal ile başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayali gerçekleştirme konusunda kararlı olunduğu zaman kendimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın “Akranlarınıza fark yaratacak seviyeye gelmeden hayallerinize yaklaşamazsınız” şeklinde ifadeler kullanması da dikkat çekti.

Türkiye'ye son 19 yılda kazandırılan hizmet altyapısı ve güçlü yatırım sayesinde gençlerin zorlu geleceğe hazır hale geldiği söylenildi. Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde yapılandırın 3’e 5’e katlanarak Türkiye'yi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdiklerini söyledi. Bunun yanı sıra gençlerden de Türkiye'yi 2053 hedeflerine ulaştırmayı bekledikleri açıklandı. Babalar Günü ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulan sorular ve Erdoğan'ın vermiş olduğu yanıtlar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yaş ilerlediği zaman çocukların babalarına benzediğine dair bir inanış olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu inanışa inanıp inanmadığı soruldu. Erdoğan ise her insanın ayrı bir dünya olduğunu ve her çocuğun da farklı bir karakteri olduğunu söyledi. Genler sebebi ile fiziki görüntü fıtrattan dolayı çocukların davranış olarak anne babalarına benzemesinden doğal bir durum olduğu açıklandı. erkek çocukların ise babalarına benzemelerini olgunlaşmanın getirdiği sonuca bağladığını söyleyen Erdoğan, bir insanın anne babasına benzetilmesine gurur ve bir yaklaşım olarak gördüğünü açıkladı.

İlk çocuğunu kucağına aldığı zaman hissettiklerini de dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soru için çok zor olduğunu söyledi ve bazı hissiyatların sözler ile ifade edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, yaşının 67 olduğunu fakat yaşlı sayılmayacağını dile getirirken “Çocuk sahibi olmak da tarifi mümkün olmayan hislerden birisidir” dedi.