Son Dakika: Cumhurbaşkanı Emekliye ve Asgari Ücretliye Müjdeli Haber Yayımladı, Pazartesi Başlayacak

Emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankaları üzerinden artık devlet destekli düşük faizlerle kredi verileceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ile birlikte bu bankalardan maaş alan vatandaşlara, ayrıcalıklı olarak kredi hizmeti sağlanırken, 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli işlem yapılarak sizlere kredi imkanı sağlanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılarak kredi kullandırılmaktadır.

Emekli maaşı, özellikle kamu bankaları üzerinde olan vatandaşlar, daha önce herhangi bir kredi işlemi yapmadıysa ve bankadan ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılabilir ve onaylanan kredileri ile birlikte hızlı bir şekilde Emekli kredisi kullanabilmektedirler. Emekli kredisi kullanacak olan kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza götürebileceğiniz bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, düşük faizlerde kredi imkanı sağlamaktadır.

Devlet destekli olarak sigortalı olarak çalışan vatandaşlar içinde verilecek olan 50000 TL ihtiyaç kredisi, son iş yerlerinde 6 aydır çalışıyor olan vatandaşlar ile birlikte toplamda 12 aylık sigorta geçmişi olan kişilerin başvurularını yaparak, kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda onay alabilecektir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini hemen kullanabilmektedirler.