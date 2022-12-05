Son dakika: Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekliler için ödemeler gerçekleşecek! Sabah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte emekli olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde yeni bir ödeme yapılacağı haberi geldi. Devlet destekli olarak emekli maaş alan vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemler de nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda emekli maaş almış oldukları banka üzerinden kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankalarının haricinde özel bankalar üzerinden de almış olduğunuz kredilerde, düzenli ödemeler yaptıysanız sizlere devlet destekli krediler kullandırılıyor. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli işlem yaparken, ilk taksit ödemenizi 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilirsiniz.

50000 TL ihtiyaç kredisi

50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecekler, onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli işlem yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini devlet destekli olarak alabilecekler ve bu kredileri istedikleri zaman aralık ayı sonuna kadar kullanabileceklerdi.

Bankaların resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak katılabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden destek veriliyor.