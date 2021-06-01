Son Dakika: Cumhurbaşkanı Açıkladı! 1 Haziran Tarihi ve Alınan Yeni Kararlar

Tüm vatandaşlar tarafından merak ve heyecan içerisinde beklenen Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 1 Haziran Tarihi itibari ile atılacak olan adımlar ve normalleşme süreci hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu. Erdoğan Kabine Toplantısı ardından halka duyurduğu bilgilerde düğün ve nikah törenleri, sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranlar hakkında yeni alınan kararlar vatandaş bilgisine sunuldu. İşte 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile uygulanacak olan normalleşme adımları ve bunun yanı sıra açıklanan bilgiler…

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hakkında Yapılan Değişiklikler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı ardından kamuoyuna bilgi paylaşımında bulundu ve sokak kısıtlamalarında da bir esneme yapıldığı bilgisini paylaştı. Edinilen son bilgilere göre hafta içi sokak kısıtlamasının saat 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacağı bilgisi öğrenildi. Söylenildiği gibi bir Haziran 2021 tarihi ile normalleşme adımlarını atacağımız ve tedbirlerin esnetileceği hakkında kararlar açıklandı.

Kafe ve Restoranların Açılma Tarihi ve Çalışma Saatleri

Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen bir diğer konu olan restoran ve kafeler hakkında da özel açıklamalarda bulundu. Kafe ve restoranların sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında açık olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, kullanmış olduğu ifadeler ile merak edilen konulara netlik kazandırdı.

Düğün ve Nikah Törenleri Ne Zaman Yapılabilecek?

Merak edilen bir diğer konu olan düğün ve nikah törenleri için de önemli bilgiler vatandaş ile paylaşıldı. Kabine Toplantısı ardından paylaşılan konular ile birlikte düğün ve nikah törenlerinin yarından itibaren yapılabileceği bilgisine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın itibarı ile düğün ve nikah törenlerinin gerçekleşebileceği bilgisini konuyu merak eden vatandaşlara duyurdu.

Tam Kapanma Süreci Hakkında Alınan Yeni Kararlar

Tam kapanma hakkında da önemli bilgiler vatandaş ile paylaşıldı ve hafta içi ile cumartesi gününde saat 22.00 ile sabah saat 05.00 arasında kısıtlamalar yaşanacağı bilgisi duyuruldu. Pazar gününde ise tam kapanma sürecine devam edileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.