Son Dakika: Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu

Çilftlik Bank'ın kurucusu olan ve binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, yıllardır ülkemizin konuşulan ismi oldu. Dolandırıcılık yaptıktan sonra, yurt dışına kaçan Tosuncuk lakablı Mehmet Aydın, Sao Paulo kentinde teslim olduğu bildirildi.

Yapmış olduğu video yayını ile birlikte “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” demişti. Bu sabah saatlerinde teslim olduğu açıklandı.

Avukatından İade Açıklaması Geldi

Mehmet Aydın'ın avukatı olan Şehmus Uluç, Sözcü gazetesine yaptığı açıklama ile Aydın'ın Türkiye'ye iadesinin istendiğini açıkladı. Mehmet Aydın'da yaptığı açıklama ile teslim olup, suçsuz olduğumu açıklayacağını dile getirdi.

*Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.”

Mehmet Aydın Videosunda Şunları Söyledi

*Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye’nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim."