Son Dakika: Bugünden İtibaren Ev Hanımlarına Kefilsiz Belgesiz Kredi Veriliyor!

Ev hanımlarının beklediği kredi müjdesi sonunda geldi. Üstelik bu kez, çalışmayan ev hanımları da bu kredi kampanyasından yararlanabilecek. Yapılan açıklamalara göre artık ev hanımları 25 Bin TL’ ye kadar düşük faizli kredi paketinden yararlanabilecek. İşte, ev hanımlarına verilecek olan kredinin tüm detayları…

Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok aile geçim sıkıntısı çekiyor ve geçimlerini sağlayabilmek için ise kredi kampanyalarından yararlanıyor. Bu kapsamda Odeabank, Enpara ve Burganbank’ ta ev hanımlarına yardımcı olabilmek için 60 ay vadeye sahip yeni kredi paketini duyurdu.

Herhangi bir geliri olmayan, düzenli olarak gelir elde edemeyen ev hanımları da 25 Bin TL’ ye kadar kredi çekebilecek. Üstelik 60 ay vade seçeneği ile verilecek olan bu krediler de son derece düşük faiz oranına sahip olacak. Peki, ev hanımlarına özel kredi kampanyası yapan bankalar hangileri? Yapılan kredi kampanyalarından kimler yararlanabilir ve şartlar nelerdir?

Ev Hanımlarına Özel Düşük Faizli ve Kefilsiz Kredi İmkânı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların geçim sıkıntılarını gidermek için birçok özel ve kamu bankası düşük faizli kredi kampanyalarını hayata geçirdi. Hatta, geçtiğimiz dönemlerde hazırlanan ve kefilsiz olarak verilen kredi kampanyalarına da oldukça büyük talep gelmişti.

Bankalar, gelen talepler doğrultusunda bu kez de ev hanımları için özel bir kredi kampanyası duyurdu. Üstelik, ev hanımlarından herhangi bir gelir belgesi de istenmiyor ve kredi notuna da bakılmıyor.

Ev Hanımları İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Şartları Neler?

Ev hanımları için verilen ihtiyaç kredisinde bazı temel şartlar bulunuyor. İşte, ev hanımlarına özel ihtiyaç kredisi için belirlenen o şartlar…

· Kredi kampanyasından yararlanabilmek için ipotek gösterebilecek bir malvarlığınızın olması gerekmektedir.

· Bankalar, bazı müşterilerden kefil isteyebilmektedir.

· Söz konusu kredi kampanyasından yararlanabilmek için bankaya, eşinizin maaş durumunu gösteren bir belgeyi göstermelisiniz.

· Ayrıca, anne ve babanızdan kalan maaşı alıyorsanız bu durumu da kanıtlamalısınız.

Ev Hanımlarına Özel İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Ev hanımlarına kefilsiz şartsız ve düşük faiz oranıyla birlikte 60 aya kadar kredi verilebiliyor. 25 Bin TL’ ye kadar verilen bu kredi paketinden yararlanabilmek için Aktif Bank, Enpara ve Odeabank’ a başvuru yapabilir ve düşük faizli kredi imkanından yararlanıp yararlanamayacağınızı sorgulayabilirsiniz