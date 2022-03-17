Son Dakika: Bu Şartları Taşıyan Emeklilere Anında 2500 TL Verilecek!

Emekli vatandaşlar, geçim problemi sebebiyle bankaların promosyon ödemelerini yakından takip etmeye başladı.

Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre bir tek koşulu yerine getiren emekli yurttaşları aynı gün içerisinde 2500 TL ücret ödenecek. Kampanya ile sunulmakta olan bu ödemeler, ayı sonu itibari ile sonlandırılacak. Detayları haberimizde öğrenebilirsiniz...

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan son dakika kampanya haber ile beraber SSK, BAĞ-KUR ile emekli sandığına bağlı bir şekilde emekli olan vatandaşların emeklilik paketi adı altında avantajlı kampanya ile ödeme almalarının yolu açılıyor.

Kampanya Mart Sonunda Bitiyor

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada 3 yıl boyunca emekli maaşlarını kendi bankalarını taşıyacak vatandaşlara 2500 TL ücret ödemesi yapılacak ve bu kampanyanın son tarihi ise 31 Mart 2022 olarak açıklandı.

20 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 31 Mart 2022 tarihi arasında gerçekleşecek olan bu kampanya bağlamında SGK emekli aylıklarını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'na taşıma sözü veren vatandaşlara 2500 TL'lik bir promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon sözleşmesi imza altına alındıktan sonra başka bir şarta gerek olmadan aylık net geliri 1500 TL altında olan vatandaşlara 1.650 TL, aylık geliri 1500 TL'nin üzerinde olan vatandaşlara 2.100 TL ve emekli maaşı 2500 TL ve daha da üzerinde olan vatandaşlara ise 2500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak.