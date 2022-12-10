SON DAKİKA! Bu İşlemleri Gerçekleştirenlerin Hesaplarına 10.000 TL ve Üzerinde Para Yatıyor

Bu işlemleri yapanların hesaplarına 10 bin lira ve üzerinde para yatıyor. İsteyen SMS yöntemi ile isteyen de internetten işlem yaparak başvuruda bulunabilir. Her iki yöntemle de 10 bin lira tutarlı kredi alabilirsiniz. Ayrıntıları öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz…

İşlem yapan kişilere, uygun faiz oranları 10 bin lira tutarlı kredi fırsatı. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler SMS yöntemi ile başvuru yapabileceklere gibi internet üzerinden de başvurularını yapabilir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların ön plana çıkardığı politikalara göre hareket etmeleri gerekir. Başvuruda bulunmak için en yakın banka şubesinden başvuru yapılabildiği gibi, banka hesapları üzerinden de başvuru yapabilirler.

Finansbank'tan SMS İle 10 000 TL Kredi Fırsatı

Cep telefonundan mesaj kısmına girilerek TC kimlik numarası yazılarak 5030 nolu numaraya mesaj atılarak başvuru yapılabilir. Finansbank üzerinden başvuruda bulunmak isteyenlerin kredi notu yüksek olanlar hemen onay alabilir. Bankanın belirlemiş olduğu şartları sağlayan kişilere hemen onay veriliyor. Bunun yanı sıra düşük faiz oranları ile işlem da yapabilirler.

Denizbank'tan Mesaj Atarak Hızlı Onay Alınıyor.

Denizbank, başvuru için mesaj atılarak başvuruda bulunan kişilere 10 bin lira tutarlı kredi kullandırıyor. Telefonun mesaj kısmından girilerek TC kimlik numarası yazılarak 32 80 nolu numaraya mesaj atılarak onay alınır. Yapılan kredi başvurusunun ardından kısa bir süre sonra kredi sonucu bildirilir.

Hızlı bir biçimde kredi onayı almak isteyenler, banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama kullanılarak başvuruda bulunabilir. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapan kişiler, ihtiyaç kredileri için onay alarak kredi kullanabilirler. Kredi kullanımında ilk ödeme de 30 günden başlayıp 90 güne kadar olan erteleme imkânından da faydalanabilecek. Kredi kullanacak olan vatandaşlar kredilerine 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir. Banka üzerinden kredi ödemeleri için kolaylık ta sağlanıyor.

İlk taksit ödemesine erteleme işlemi yapan vatandaşlar sonraki ödemelerini 3 aylık periyodlar halinde yapabilir. Kredi için detaylı bilgi almak isteyenler bankanın internet sitesini ziyaret edebilir.