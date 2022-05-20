Son Dakika: Bu Hafta Sonu Başlıyor! Nakit İhtiyacına Çözüm Olarak 16.000 TL Ödeme Verileceği Açıklandı

16000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri hızlı bir şekilde işlem yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere kredi imkanı tanıyacak olan Garanti Bankası ve Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada kredi puanı 1300 ve üzerinde olan kişileri hızlı birşekilde ödeme vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası ve Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden de kredi kullanabileceği için cumartesi günü ve pazar gününde banka, günlerinin çalışıyor olmaması durumunda da kredi imkanından faydalanmaktadırlar. bankaların internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilecek ve 16000 TL'ye kadar alacağınız tüm kredilerde 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

Garanti Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Banka şartlarına uygun olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, kredi imkanından faydalanabilmeleri için bankanın müşterisi olması gerekmektedir. Garanti Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu vermektedir. Bankaların açık olduğu zamanlarda ise şubelere giderek, kimlikle gelir belgesiz, düşük faizli kredi kullanmanız mümkün.

Akbank üzerinden başvuru nasıl yapılır, kredi başvurusu için şartlar nelerdir?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 1300 ve üzerinde kredi notu olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilir. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS attırarak da kredi imkanından, sizleri faydalandırmaktadır. 16000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak ve 90 gün ertelemeli olarak kullanacakları bu kredilere, SMS ile başvuru yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 44 25 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır.