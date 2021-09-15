Son Dakika: Bu Bankalara Gelenlere Bir Maaş Emekli Maaşı Hediye!

Emekli maaşı bana yetmiyor keşke daha fazla olsa diye içinizden geçiriyorsanız eğer bu haber tam size göre! İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti ve Yapı Kredi bankalarına 3 yıl süresince emekli maaşını oradan alma sözü verirseniz fazladan bir maaş hediyesi sizinle oluyor.

Yıllarca çalışıp didinip evine, kendine, çocuklarına bakan insanlar yaşlılık dönemlerinde rahat etmek ve bu kadar çalışmanın emeğini almak istiyorlar. Bazen ise emekli maaşının yetmediği zamanlar oluyor, bu sebeple bankalar emeklileri kazanmak için çeşitli avantajlar sağlıyorlar. Mesela emekli maaşınızı aldığınız bankadan kredi çektiğiniz taktirde aylık ödemeleriniz maaşınızdan alınıyor böylece borç ödememe gibi bir durum ortaya çıkmıyor.

Şimdi ise sizinle bankaların yaptığı yeni bir avantajı paylaşalım, aşağıda sayacağımız bankalardan birinin bünyesine girer ve 3 yıl süresince emekli maaşınızı buradan çekeceğinize dair söz verirseniz yaklaşık bir maaş kadar para almanız mümkündür.

Garanti BBVA ile Emekli Maaşı

Garanti bankasına gidip emekli maaşınızı artık buradan almak istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Sizden 3 yıl boyunca garantide kalmak için söz alıp bir takım imza işlemleri uygulayacaklardır bunun sonunda ise emekli maaşınız kadar bir maaş daha almış olacaksınız. Garanti bankası, 1.500 TL ve onun altında maaş alanlar için 1.000 TL, 1.500 TL ve 2.500 TL arası maaş alanlara ise 1.500 TL değerinde ödeme yapmaktadırlar.

QNB Finansbank

Emekli maaşı, başka geliri olmayan insanlar için oldukça önemlidir. QNB Finansbank’ta emeklikleri düşünen bir diğer bankadır. Bu banka 1.500 TL altında maaşı olanlara 1000 TL. 1.500 veya 2.500 TL arası maaş alanlara ise 1300 TL. 1.300 ve 2.500 TL üzerinde maaşı olanlara da 1600 TL değerinde ödeme yapmaktadır.

Yapı Kredi

Emekli maaşınızı Yapı Krediye taşıdığınız taktirde, 1750 TL’ye kadar promosyon alma hakkı kazanabiliyorsunuz. Bu neredeyse bir emekli maaşına denk gelmektedir, Yapı Kredi bankası saydığımız bankalar arasında en fazla ödeme yapan bankadır.

Türkiye İş Bankası

Emekli maaşınızı Türkiye İş Bankasına taşıdığınız zaman 750 TL ve 1000 TL arasında bir promosyon alma hakkınız oluyor. 1.500 TL ve daha düşük emekli maaşı için 750 TL, 1.500 TL ve 2.500 TL arası için 875 TL ödemektedir. Başvurular için şubelere gitmeniz gerekmektedir.