SON Dakika: Bu Banka Vatandaşlara Maaşlarının 30 Katı Kadar Kredi Veriyor! Üst Limit Yok! Anında Onay Var!

Son dakika olarak özel bir bankadan kredi kampanyası başladı. Bu banka kişilere 30 maaşa kadar onay veriyor. Anında sonuç alacağınız bu bankadan kredi kullanmak isteyenler hemen sonuç alıyor. Fibabanka yaptığı açıklama ile birlikte, müşterilerine 30 maaş kadar kredi vereceğini duyurdu. Fibabanka, ülkemize sonradan yatırım yapan ve bir çok ilde yeni banka şubesi açan bankaların başında gelmektedir. Bu bankanın en çok tercih edilen ürünü ise ihtiyaç kredisi olmuştur. Müşterilerin taleplerine göre banka ihtiyaç kredisi vermektedir. Sizlerde Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın yaptığı kredi kampanyalarına ortak olabilirsiniz. Bu şekilde hangi ihtiyacınız varsa bu ihtiyaca göre kredi almanız mümkündür. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, kredi başvurusu yaptıklarında hızlı ve anında kredilerini istedikleri zaman kullanacaklardır. Kredi başvurusu yapmak için bankanın uyguladığı politikalara uygun olmanız gerekmektedir.

Fibabanka Maaşın 30 Katı Kredi Başvuru Şartları...

Maaşın 30 katına kadar kredi onayı almak istiyorsanız, bankanın bazı şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Fibabanka kredi başvurusu yapacak olan kişiler gelir belgesi olması durumunda ve kredi sicilinin uygun olması durumunda kredi kullanacaklardır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu 1100 ve üzeriyse ve bankalarda bir gecikmesi yoksa onay alırlar. Eğer bankalarda sürekli gecikmeli olarak işlem yapıyorsanız, avukatlık ve icralık olduysanız kredi kullanımını yapabilirsiniz. Fibabanka kredi başvurusu banka şubelerinden, internet sitesinden ve SMS ile yapılmaktadır.

Maaşın 30 Katına Kadar Kredi Fibabanka’da

Sizde maaşınızın 30 katına kadar kredi almak istiyorsanız, Fibabanka şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Fibabanka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile gittiğinizde kredi onayı alacak, aynı gün içinde kredinizi kullanacaksınız. Banka 100.000 TL’ye kadar sizlere kredi onayı vermektedir. Maaşınızın 30 katına kadar kredi alacak olan kişilerin en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekir. 3.000 TL maaş alan bir müşteri 90.000 TL’ye kadar kredi alabilir, 3 ay ertelemeli olarak dilerse ertelemeli de işlem yapabilirler. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka en fazla 36 ay vade ile sizlere kredi verecektir. Fibabanka kredi başvurusu yapan müşteriler 100.000 TL üzerinden kredi almak istiyorsa bankaya ipotekli olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Fibabanka İpotekli Kredi Başvurusu Nedir?

Bankaya bir taşınmaz ipotek vererek, verdiğiniz taşınmazın ekspertiz değerine göre alacağınız kredi miktarıdır. Her hangi bir üst limit bulunmayan bu kredilerde verdiğiniz ipoteğin ev veya arsa olması banka tarafından kabul edilir. Ev ipoteği verdiğinizde, banka bu eve bir ekspertiz gönderir. Bu gönderilen ekspertizin değerinin yüzde 50’sine kadar kredi kullanabilirsiniz. İpotekli ihtiyaç kredisi olarak geçen bu kredilerde 400.000 TL değeri olan bir konuta 200.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu kredilerde 36 ay vade yapabiliyorsunuz. Bu kredilerde üst limit onay alabilmeniz için ayrıca gelir belgenizin bu krediyi ödeyebilecek güçte olması gerekmektedir. Fibabanka şubelerine evraklarınız ve ipotek belgelerinizle giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.