Son Dakika: Bu 3 Banka, Gelir Belgesiz 10.000 TL Ödeyeceğini Açıkladı

Son dakika gelişmeleri belli oldu. Bankalardan gelir belgesiz bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 10.000 TL’ye varan ödeme gerçekleştirilecek.

Alınan bir son dakika gelişmesi haberi ile beraber Akbank, Ziraat Bank, Garanti Bank üzerinden 10 bin TL'ye varan gelir belgesiz bir şekilde kredi kullanılabileceği açıklandı. Akbank, Ziraat Bank ile Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirlenmiş kriterlere uygun olmaları halinde 5 dakika içerisinde Kredi neticesi ile beraber Kredi onayı alacak. Bu 3 dev bankanın kredi kampanyalarına katıılımkoşuları ile çok daha fazlası haberimizde...

Banka kredi politikalarına uygun olunması halinde Akbank, Garanti Bank, Ziraat Bankası 10 bin TL'ye varan ve sizlere mobil uygulama üzerinden gelir belgesiz bir şekilde kredi verecek. Bu bankalar üzerinden kredi almak isteyen yurttaşlar ise 3 ay ertelemeli bir şekilde ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde düşük faizli kredi kullanabilecek. Banka kredi notu 1100 ve daha da üzerinde olan vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi alabilecek. Özellikle de nakit para ihtiyacının daha çok arttığı son zamanlarda 3 büyük banka koları sıvayarak vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyor.

Akbank

Düşük faiz oranları ile 10.000 TL yaparım ihtiyaç kredisi başvurusu onu gerçekleştirmek istemeniz halinde 36 aylık vade seçeneği şeklinde gerçekleştirilen kampanya açısından Akbank üzerinden işlem yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu özellikle de SMS ile çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların SMS ile kredi başvurusu yapmayı istemeleri halinde Kredi yazdıktan sonra boşluk bırakmaları ve TC kimlik numaralarını da yazdıktan sonra 4425 numarasını gönderilmeleri gerekir. 5 dakika gibi kısacık bir süre içerisinde Kredi ileteceğiz tekrar sizlere gelecek ve onaylanan krediyi böylelikle anında hesaba yatacak.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olacak şekilde toplamda 36 aylık vade seçeneği şeklinde bu kampanyaya başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Sizler de kendinize en yakın Garanti Bankası şubesine gidebilir, kimlik ile gelir belgenizle beraber bu bankanın yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.