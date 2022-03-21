SON DAKİKA Bomba Haber: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Müjdesi! En Düşük Maaş 3. 834 TL Olacak!

Memur ve emekliler, bu yıl içinde yapılacak olan ikinci zam oranını hesaplamaya başladı. Buna göre yapılacak olan zam oranı büyük bir merak içerisinde beklenmektedir. Ocak ve şubat ayı için hesaplanan enflasyon rakamları açıklaması sonrasında ise gelecek tahminleri şimdiden çeşitlenmeye başlamıştır.

Memur ve memur emeklisine Temmuz'da %7 zam oranına ilaveten enflasyon farkı ödemesi de yapılacak. 2 aylık enflasyon rakamlarına göre fark oranı % 8.95 seviyesine çıkarken; en düşük memur maaş limiti 7.454 TL, emekli aylığı ise 4.974 TL’yi bulacak. 4 aylık enflasyon rakamlarının da açıklanması ile beraber hesaplanan rakamlar da değişecektir.

Memur ve emekliler, Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zam oranlarını ve maaşlarını merak etmektedir. Her ay açıklanmakta olan güncel enflasyon rakamlarına bağlı olarak da maaş zamları ve fark hesaplamaları da değişmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 16.45; memur ve emekli de % 7'ye ek olarak % 8.95 fark ödemesi hesaplanmıştır. 2 aylık enflasyon açıklaması sonrası hesaplamalar kalan 4 ayı da beklenti içinde geçirilmesine neden olmaktadır.

Toplu sözleşme kapsamı ile memur ve de memur emeklilerine yönelik Temmuz'da %7 zam verilirken, enflasyon fark ödemesi de yapılacaktır. İlk altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon %7,5 seviyesini aştığı için memur ve emeklilerin alacakları maaş farkları da buna bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Güncel enflasyon rakamlarına göre en düşük memur emekli maaşı 4.974 TL’ye, en düşük Bağ-Kur emekli maaşı ise 3.834 TL’ye yükselecek.